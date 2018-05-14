Hadise'ye "Çirkin" Diyen Serhat Akın, Çektirdiği Eski Fotoğrafı Paylaştı: Haksız mıyım?

"Çirkindi, sonradan açıldı" diyerek Hadise'yi kızdıran Serhat Akın, yıllar önce ünlü şarkıcı ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Haksız mıyım?" diye sordu.

SERHAT AKIN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Twitch platformunda, "Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi..." demişti.

HADİSE'NİN CEVABI SERT OLMUŞTU

Akın'ın bu sözlerine sinirlenen Hadise, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: ''Cevap vermem normalde ama tekrarlıyorum kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde, kadınların kızların susmadan seslerini yükseltmeleri gerekirken ben de susamam ve sesimi duyurmalıyım! Ben bu konuda ne kadar sesimi yükseltsem de "kadına şiddet" benim üzerimden yapılmaya devam ediliyor. Sesimi yükseltiyorum diye mi? Kadınlara korkmayın konuşun diyorum diye mi? Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha doğrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum.

"EMİNİM EŞİ DE KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜN FARKINDA"

Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında bel altı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde. Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düşürüldüğünün farkında...

"BENİM BABAM ADAM GİBİ ADAM"

Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak ya da beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam. Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah.''

SERHAT AKIN ÖZÜR DİLEDİ

Serhat Akın, Hadise'nin yaptığı açıklamada sonra Instagram hesabından paylaşım yaparak özür dilemişti.

YİNE RAHAT DURMADI

Konu üzerine yine rahat durmayan Serhat Akın, Hadise ile tanışma anının fotoğrafını paylaşarak takipçilerine, "haksız mıyım?" diye sordu.