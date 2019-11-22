Serhat'a jandarmadan akülü tekerlekli sandalye

22.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:24

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde yaşayan engelli Serhat Yılmaz'ın (20), akülü tekerlekli sandalye hayali, jandarma tarafından gerçekleştirildi.

Küçük yaşta geçirdiği ateşli rahatsızlık nedeniyle yardım almadan yürüyemeyen Serhat Yılmaz'ın akülü tekerlekli sandalye isteği Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karşılandı. Yılmaz'ın durumundan haberdar olan jandarma ekipleri, İstanbul'daki bir belediye ile irtibata geçerek, akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Jandarmanın talebi üzerine gönderilen akülü tekerlikle sandalye, Serhat Yılmaz'a hediye edildi.

Kaynak: DHA