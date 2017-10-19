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Serhan Efe kimdir ? Efe, Diskalifiye Edildi
Serhan Efe kimdir ? Efe, Diskalifiye Edildi. Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan 'Yemekteyiz' yarışmasının aykırı isimlerinden Serhan Efe'nin diskalifiye edildiği duyuruldu.
Serhan Efe kimdir ? Efe, Diskalifiye Edildi. Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan 'Yemekteyiz' yarışmasının aykırı isimlerinden Serhan Efe'nin diskalifiye edildiği duyuruldu.
HABERİ ONUR BÜYÜKTOPCU VERDİ
Yarışmanın son yayınlanan tanıtım jeneriğinde sunucu Onur Büyüktopçu, Serhan'ı diskalifiye ettiklerini belirterek yerine gelen ismi diğer yarışmacılarla tanıştırdı.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR
Serhan'ın diskalifiye olduğunu öğrenen diğer isimler büyük şaşkınlık yaşadı.