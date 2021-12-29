Sergülüm 'Ah Çeken Kalbim' diyecek

Albümdeki tüm şarkılarının sözü müziği Sergülüm'e düzenlemeleri ise Deniz Bahadır'a ait. Projedeki tüm şarkılarının yönetmenliğini üstlenen Ünlü Sanatçı albümün ilk çıkışşarkısı Ah Çeken Kalbim'i yayınladı.

Sesi, tarzı ve yorumculuğu göz dolduran Sergülüm dinleyenlerine; "Onları özel hissettirecek şarkılar hazırladık tüm şarkılarımızın kliplerini de çektim, yeni yıla girmeden en iddialı iş benim" dedi.

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