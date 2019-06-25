Sergisi Olsa Gidilir Dedirten 20 Adet Kablolama Örneği

Doğru kablolama hem estetik hem de performans açısından oldukça gerekli bir işlem. Hatta bu işin uzmanları bile var. Biz de sizler için uzmanlar tarafından yapıldığına kuşku olmayan kablolama örneklerini bir araya getirdik.

Görüp görülebilecek en şık oyuncu kurulumlarından birisi. Kablolar adeta bir devreyi andırıyor. Bu arada fotoğrafta şık kablolamanın yanı sıra, retro tabirini taşıyan neredeyse bütün oyun konsollarını görülebiliyor.

Bu fotoğrafta aslında şık kablolamanın nadir bir örneğini görüyoruz. Burada kurulumu yapan oyuncu, televizyonunun arkasında iki adet oyun konsolu bağlamış durumda ve televizyonun ön tarafından bakan biri tek bir kablo dahi görmüyor.

Bu fotoğrafta gördüğümüz birbirine paralel duran kablolar hem boru işçiliğine hem de iyi kablolamayı çağrıştırıyor.

Bu örnekte gördüğünüz mikro kablolamayı aslında akıllı telefon ya da tabletlerin içinde kolaylıkla görebilirsiniz.

Bu fotoğrafta gördüğünüz kablolama CERN'e ait. Yani bu muntazamlık aslında bir sürpriz değil.

Hayranlık uyandırıcı bu kablolama için ne kadar zaman harcandığını merak etmemek elde değil.

Düzgün kablolama için merdiven kullanmak gerçekten zekice.

Bu fotoğrafta kabloların yer kaplamaması için, gideceği yere tavan arasından bir yol çizildiğini görüyoruz.

Bu örnek diğerleri kadar renkli ya da hayranlık uyandırıcı olmayabilir çünkü fotoğrafa bakarken bu işçiliğin aslında 1930'lara ait olduğu anlaşılmıyor.

Bu görselde kabloların oluşturduğu gökkuşağını takdir etmemek elde değil.

Burada görülen kablolama Google'ın makine öğrenme programında kullanılıyor. Yani bu kablolardan geçen veri sayısı tahmin edilemeyecek kadar fazla.

İyi kablolamanın sadece iş yerlerine ait olmadığının kanıtlarından biri. Kablolarla ortaya çıkarılmış şehir silüeti takdire şayan.

Kullanılan kabloların mavi olması insanda bir şelale izlenimi uyandırıyor.

Her renkten kabloyla yapılmış bu örnek adeta bir şekere benziyor.

İnsan burada bulunan kablolardan bir tanesi bozulursa nasıl değiştirilir düşünmeden edemiyor.

Burada güç kablolarının yerleştirilme düzeni bir metro hattı çizimine benziyor.

Doğru kablolamanın ne kadar önemli olduğunu en iyi gösteren örneklerden bir tanesi. Öncesinde bütün odayı neredeyse kullanılamaz hale getirmiş olan kablolar, sonrasında bir kutu kadar yer kaplıyor.

Her yerde olduğu gibi bilgisayarlarda da doğru kablolama kritik önem taşıyor ve doğru yapıldığındaysa ortaya güzel bir görüntü çıkıyor.

Listedeki diğer örneklerde önemli olan kabloları olabildiğince az yer kaplayacak şekilde dizmek iken bu örnekte durum tam tersi. Facebook ofislerinden birinde yapılmış bu kablolama, modern bir sanat eserine benziyor.

Bu örnekteyse bir televizyon üretim tesisinde yapılmış bir kablolama. Gördüğünüz kablolar tamı tamına 576 tane girişi dolduruyor.