Sergio Ramos'un Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Golü
Sergio Ramos, 2005 yazında transfer olduğu Real Madrid'le dört Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken 12 de gol attı. Ramos'un bu uzun ve çok başarılı yolun başında, 2005-06 sezonunun Aralık ayında Olympiakos deplasmanında attığı ilk Şampiyonlar Ligi golünü izliyoruz.
17.10.2019 14:10
Sergio Ramos, 2005 yazında transfer olduğu Real Madrid'le dört Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken 12 de gol attı. Ramos'un bu uzun ve çok başarılı yolun başında, 2005-06 sezonunun Aralık ayında Olympiakos deplasmanında attığı ilk Şampiyonlar Ligi golünü izliyoruz.
Kaynak: Dugout