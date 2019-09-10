Sergio Ramos'un hayatı belgesel oldu

10.09.2019 16:21

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos'un hayatını anlatan 8 bölümlük belgesel dizinin tanıtımı Madrid'de yapıldı.

Reina Sofia Müzesi'nde yapılan tanıtımında konuşan 33 yaşındaki İspanyol futbolcu, "Mümkün olduğu sürece Altın Top ödülünü kazanmayı arzu ediyorum." dedi.

France Football dergisi tarafından düzenlenen ve yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülünün geçmişte Fabio Cannavaro gibi defans oyuncularına da verildiğini hatırlatan Ramos, "Ben niye kazanmayayım. Henüz benden geçtiğini sanmıyorum." dedi.

Ramos, UEFA tarafından "Avrupa'nın En İyi Futbolcusu" seçilen Liverpool'da oynayan Hollandalı savunma oyuncusu Van Dijk'in "layık olduğu için Altın Top ödülüne aday gösterildiğini" söyledi.

Real Madrid ile 4 kez Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdığını hatırlatan ve futbol kariyerindeki ileri yaşına rağmen hayallerinin bitmediğini kaydeden Ramos, "5. Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmak tam bir çılgınlık olur ama ben bunun için çalışıyorum ve bunu düşlüyorum." diye konuştu.

"Rüyalarımı gerçekleştirmek için çok çalıştım. Eğer bu belgesel herhangi bir çocuğun düşünü gerçekleştirmesine yardımcı olursa mükemmel olur." diyen Ramos, Real Madrid'de 14 yıldır forma giymesinin kendisine çok şey öğrettiğini vurguladı.

"Sergio Ramos'un kalbi" adlı belgesel dizi, internet üzerinden yayın yapan Amazon prime video kanalında 13 Eylül'den itibaren yayımlanacak.

Kaynak: AA