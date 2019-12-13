Sergio Ramos'un El Clasico'daki En İyi Kafa Golleri

13.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:16

Real Madrid'in bayrak adamı Sergio Ramos, ezeli rakipleri Barcelona taraftarları tarafından pek de sevilmeyen bir kimliğe sahip. Bunda, saha içindeki sert oyunu ve rakip oyuncularla korkusuzca tartışmaya girmesinin yanı sıra attığı Barça ağlarına attığı kafa golleri de etkili. İşte Ramos'un Barcelona'ya attığı kafa golleri..