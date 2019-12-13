Haberler » Spor » Sergio Ramos'un El Clasico'daki En İyi Kafa Golleri - Spor

Sergio Ramos'un El Clasico'daki En İyi Kafa Golleri

Real Madrid'in bayrak adamı Sergio Ramos, ezeli rakipleri Barcelona taraftarları tarafından pek de sevilmeyen bir kimliğe sahip. Bunda, saha içindeki sert oyunu ve rakip oyuncularla korkusuzca tartışmaya girmesinin yanı sıra attığı Barça ağlarına attığı kafa golleri de etkili. İşte Ramos'un Barcelona'ya attığı kafa golleri..

13.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:16

'in bayrak adamı , ezeli rakipleri taraftarları tarafından pek de sevilmeyen bir kimliğe sahip. Bunda, saha içindeki sert oyunu ve rakip oyuncularla korkusuzca tartışmaya girmesinin yanı sıra attığı Barça ağlarına attığı kafa golleri de etkili. İşte Ramos'un Barcelona'ya attığı kafa golleri..

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler