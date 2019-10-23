Sergio Ramos'un 75. Şampiyonlar Ligi Zaferi
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 0-1 mağlup etmeyi başaran Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, dört defa kazandığı bu kupada 75. galibiyetini alarak 74 galibiyetli Raul'u geçti ve bu sıralamada 90 galibiyetli Casillas'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.
23.10.2019 17:39
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 0-1 mağlup etmeyi başaran Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, dört defa kazandığı bu kupada 75. galibiyetini alarak 74 galibiyetli Raul'u geçti ve bu sıralamada 90 galibiyetli Casillas'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.
Kaynak: Dugout