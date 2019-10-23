Sergio Ramos'un 75. Şampiyonlar Ligi Zaferi

23.10.2019 17:39

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 0-1 mağlup etmeyi başaran Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, dört defa kazandığı bu kupada 75. galibiyetini alarak 74 galibiyetli Raul'u geçti ve bu sıralamada 90 galibiyetli Casillas'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.