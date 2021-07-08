Sergio Ramos resmen PSG'de
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Sergio Ramos resmen PSG'de

Sergio Ramos resmen PSG'de
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Lig 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 35 yaşındaki defans oyuncusu Sergio Ramos'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransa Lig 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 35 yaşındaki defans oyuncusu Sergio Ramos'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer sezonuna hızlı başlayan PSG, Real Madrid'te sözleşmesi biten Sergio Ramos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkent ekibi transferi resmi internet sitesinden duyurdu. PSG sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "PSG Ekibi, Sergio Ramos transferini duyurmaktan memnuniyet duyuyor. İspanyol stoper ile 30 Haziran 2023'e kadar iki yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerini kullandı.

Sergio Ramos ise, sözleşmeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain'e katılmaktan dolayı çok mutluyum. Bu, hayatımda büyük bir değişiklik ve yeni bir meydan okuma. Bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Harika oyunculardan oluşan bu kadronun bir parçası olmak ve takımızın kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Mümkün olduğunca çok kupa kazanacağız" şeklinde konuştu.

PSG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Nasser Al-Khelaifi de, "Bugün Paris, çağımızın en büyük oyuncularından birini ağırlıyor. Sergio Ramos'un aramıza katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sergio en iyilerden biri. O doğuştan bir lider ve gerçek bir profesyonel. Tecrübesi ve hırsı ile kulüple mükemmel bir sinerji oluşturdu. Onu PSG formasıyla görmekten dolayı gurur duyuyorum ve taraftarlarımızın Ramos'a harika bir kaşılama yapacağını biliyorum" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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