Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'na alınmadı
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Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'na alınmadı

Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'na alınmadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için 24 kişilik aday kadroyu açıkladı.

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için 24 kişilik aday kadroyu açıkladı. Tecrübeli teknik adam, Sergio Ramos'u kadroya dahil etmedi.

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, EURO 2020'de mücadele edecek olan İspanya'nın 24 oyuncudan oluşan aday kadrosunu duyurdu. Kadroda göze çarpan en büyük sürpriz ise Real Madrid'in yıldız savunmacısı Sergio Ramos'un kadroda yer almaması oldu. Bu kararla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Enrique, "Dün gece onunla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapan ve gelecekte milli takıma tekrar yardımcı olabilecek biri. Karmaşık bir karar ama her zaman milli takımın ve grubun yararına çalışıyorum. Onun burada olmasını isterdim. Turnuvaya kadar olan süreçte iyileşme ihtimali vardı ancak son aylarda rekabet edemediği için bunu pek olası görmüyorum" diye konuştu.

İspanya'nın 24 kişilik aday kadrosuna şu isimler yer alıyor;KALECİ: Unai Simon, David de Gea, Robert SanchezSAVUNMA: Jose Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric Garcia, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta, Marcos Llorente.ORTA SAHA: Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago Alcantara, Koke, Fabian RuizHÜCUM: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Alvaro Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traore, Pablo Sarabia.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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