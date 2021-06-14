Sergio Ramos İspanya maçında neden yok? Sergio Ramos EURO 2020'de neden yok?

İspanya milli takımının ve Real Madrid'in sevilen oyuncusu Sergio Ramos'un son oynanan İspanya maçında oynamaması futbol severler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Birçok kişi Sergio Ramos ile ilgili internette arama yapmakta. Sergio Ramos'un neden İspanya milli takımında olmadığını haberimizin devamından erişebilirsiniz. Peki Sergio Ramos EURO 2020'de neden yok? Sergio Ramos İspanya maçında neden yok?

Son dönemde Pique ile İspanyol futbolunun en sevilen isimleri arasında yer alan ve dünyanın en iyi defansları arasında gösterilen Sergio Ramos'un EURO 2020'de İspanya kadrosunda olmaması dikkatlerden kaçmadı. Birçok futbol sever dünya yıldızı Ramos ile ilgili arama yaparken, kısa sürede en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Sergio Ramos İspanya kadrosunda neden yok? Sergio Ramos EURO 2020'de neden yok?

SERGİO RAMOS EURO 2020'DE NEDEN YOK?

Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, La Liga'da sezonun bir kısmını sakatlığından dolayı kaçırmıştı. Sakatlığı devam eden oyuncunun tedavi sürecinin uzamasından dolayı EURO 2020 İspanya kadrosunda yer alamadı. Ramos aynı zamanda 180 maç ile İspanya adına en çok karşılaşmaya çıkan oyuncu konumunda yer alıyor.