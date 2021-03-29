Sergio Agüero sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak
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Sergio Agüero sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Sergio Agüero sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Arjantinli yıldız oyuncusu Sergio Agüero'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Arjantinli yıldız oyuncusu Sergio Agüero'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2011'den bu yana Manchester City'de forma giyen 32 yaşındaki Agüero'nun sezon sonunda dolacak sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtilerek, takıma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Agüero'nun yanı sıra eski takım arkadaşları Vincent Kompany ve David Silva'nın heykellerinin, düzenlenecek törenle Etihad Stadı'nda sergileneceği de ifade edildi.

Manchester City formasıyla 3 lig, 5 Lig Kupası ve bir Federasyon Kupası kazanan Sergio Agüero, 384 karşılaşmada 257 kez ağları sarsarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etmişti.

Bu sezon sıklıkla yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda 14 maçta 3 gol atan Agüero'nun, Barcelona'ya transfer olacağı yönünde son dönemde iddialar ortaya atılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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