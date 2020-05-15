Sergio Agüero'nun Manchester City'deki İlk Sezonu 2011 yazında Atletico Madrid'den Manchester City'e transfer olan Sergio Agüero, yeni kulübüne hemen uyum sağladı ve müthiş bir ilk sezon geçirdi. Tüm kulvarlarda 30 gol atan Agüero, aynı zamanda ligin son haftasındaki maçın son saniyesinde attığı golle Manchester City'e tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu getirerek adını tarih sayfalarına yazdı.

2011 yazında Atletico Madrid'den Manchester City'e transfer olan Sergio Agüero, yeni kulübüne hemen uyum sağladı ve müthiş bir ilk sezon geçirdi. Tüm kulvarlarda 30 gol atan Agüero, aynı zamanda ligin son haftasındaki maçın son saniyesinde attığı golle Manchester City'e tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu getirerek adını tarih sayfalarına yazdı. Kaynak: Dugout