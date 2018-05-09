Sergi Roberto'ya 4 Maç Ceza

Federasyon, Real Madrid maçında kırmızı kart gören Barcelonalı oyuncuya 4 maç ceza verdi

Sergi Roberto'ya 4 Maç Ceza

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından  Barcelona'da forma giyen Sergi Roberto, 4 maç men cezası aldı.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Katalan ekibinin  Real Madrid ile sahasında oynadığı maçın 71. dakikasında Marcelo'ya yaptığı  hareketin ardından kırmızı kart gören Roberto'ya 4 maç men cezası verildiği  bildirildi.

26 yaşındaki futbolcu, takımının ligde Villarreal, Levante ve Real  Sociedad maçlarının yanı sıra ağustos ayında Sevilla ile yapacakları Süper Kupa  mücadelesinin ilk ayağında forma giyemeyecek.

Kaynak: Skorer

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