Sergi: "Kadına Karşı Şiddeti Önleme Günü Saha Çalışması" - Haberler
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Sergi: "Kadına Karşı Şiddeti Önleme Günü Saha Çalışması"

Habermetre - Haberler | Toplum
Sergi:

Üniversitemiz Turkmsıc Topluluğu tarafından Giresun Emniyet Müdürlüğü himayelerinde, 25 Kasım 2021 Perşembe günü, Saat: 11. 00-18. 00 aralığında, Giresun Atatürk Meydanı'nda, "Kadına Karşı Şiddeti Önleme Günü Saha Çalışması" adlı etkinlik gerçekleştirilecektir.

GİRESUN (Habermetre) - Üniversitemiz Turkmsıc Topluluğu tarafından Giresun Emniyet Müdürlüğü himayelerinde, 25 Kasım 2021 Perşembe günü, Saat: 11. 00-18. 00 aralığında, Giresun Atatürk Meydanı'nda, "Kadına Karşı Şiddeti Önleme Günü Saha Çalışması" adlı etkinlik gerçekleştirilecektir.

Etkinliğe halkımız, tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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