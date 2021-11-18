Sergi: "Kadına Karşı Şiddeti Önleme Günü Saha Çalışması"
Üniversitemiz Turkmsıc Topluluğu tarafından Giresun Emniyet Müdürlüğü himayelerinde, 25 Kasım 2021 Perşembe günü, Saat: 11. 00-18. 00 aralığında, Giresun Atatürk Meydanı'nda, "Kadına Karşı Şiddeti Önleme Günü Saha Çalışması" adlı etkinlik gerçekleştirilecektir.
GİRESUN (Habermetre) - Üniversitemiz Turkmsıc Topluluğu tarafından Giresun Emniyet Müdürlüğü himayelerinde, 25 Kasım 2021 Perşembe günü, Saat: 11. 00-18. 00 aralığında, Giresun Atatürk Meydanı'nda, "Kadına Karşı Şiddeti Önleme Günü Saha Çalışması" adlı etkinlik gerçekleştirilecektir.
Etkinliğe halkımız, tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.
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