Sergi fotoğrafı için dalışta, 31 yıl önce göle düşen kamyonun motoru bulundu

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, 6-7 Aralık'ta açılacak su altı fotoğraf sergisi için Van Gölü'ne dalan dalgıçlar, 31 yıl önce suya düşen kamyonun motorunu buldu. 28 yıldır Van Gölü'nde dalış yapan Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, "1990 yılında gemi kaptanı olan rahmetli babamla birlikte o kamyonun şasisini suyun altında karaya çıkarmıştık. O zaman bu kadar imkanlar yoktu. O zaman aracın motorunu suya düşürmüştük, kamyonun motorunu da bulduk" dedi.

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği ve Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği 'Van Gölü'nün Sırları' adlı fotoğraf sergisi için çalışmalara başladı. 6-7 Aralık'ta açılacak sergi için sık sık dalış gerçekleştiren dernek üyeleri, bugüne kadar Van Gölü'nün farklı noktalarında, boyları 40 metreyi bulan mikrobiyalitleri (mercan), kale kalıntılarını, batık gemi ve sahil yakın bölgelerde suların yükselmesi sonucu su altında kalan birçok yapı ve batığı görüntüledi. Eksik kalan fotoğrafları tamamlamak üzere de 2 gün önce yeniden dalış gerçekleştirildi. Bu dalışta ise 1990 yılında Van Gölü'ne düşerek kaybolan kamyonun motoruna ulaşıldı.

Sualtı Filmcileri ve Fotoğrafçıları Derneği (SUDOF) Yönetim Kurulu üyesi Erhan Öztürk ise Van Gölü'ne birçok dalgıcın gelip dalış yapması gerektiğini söyleyerek, "Adilcevaz'da yapılacak olan su altı sergisinin eksik kalan fotoğraflarının çekimleri için geldik. Buradaki mikrobiyalitlerin yapıları biraz daha farklı. Güzel çekimler gerçekleştirdik. 1996 yılında 'Van Gölü canavarı'nı aramak gayesiyle 10 kişilik bir ekiple buraya gelmiştik. O zaman gelip dalışlar yapmıştık. Van Gölü turizm açısında yavaş yavaş gelişmeye başladı. İnanıyorum ki bu sergi buna katkı sunacaktır. Van Gölü'nün altındaki mikrobiyaliter ve görüntüler çok güzel bütün dalgıçların gelip görmesi lazım. Hem görsel hem de bilimsel açıdan çok da araştırılması gereken bir göl olduğuna inanıyorum" diye konuştu.