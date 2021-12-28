Sergi: "Din Öğretiminde Materyal Tasarımı ve Sanatsal Çalışmalar" - Haberler
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Sergi: "Din Öğretiminde Materyal Tasarımı ve Sanatsal Çalışmalar"

Sergi:
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Geleneksel Sanatlar Topluluğu tarafından, 10-20 Ocak 2022 tarihleri arasında, İslami İlimler Fakültesi Abdülkerim Satuk Buğra Han Koridorunda, "Din Öğretiminde Materyal Tasarımı ve Sanatsal Çalışmalar" temalı bir sergi açılacaktır.

Üniversitemiz Geleneksel Sanatlar Topluluğu tarafından, 10-20 Ocak 2022 tarihleri arasında, İslami İlimler Fakültesi Abdülkerim Satuk Buğra Han Koridorunda, "Din Öğretiminde Materyal Tasarımı ve Sanatsal Çalışmalar" temalı bir sergi açılacaktır.

Söz konusu etkinliğe tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.

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