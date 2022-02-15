SERGİ: "1945'den bu yana Fransa ve Dünya: Görsellerle Diplomasi Tarihi"

Fransız Diplomatik Arşivleri tarafından hazırlanan sergide 1945'den bugüne önemli tarihi olaylardan bir seçki daha önce yayımlanmamış arşiv belgeleri ve çizer görselleri ile birlikte yer alıyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, uluslararası ilişkiler tarihi derin dônüşümler geçirdi. Soğuk savaş, sömürgeciliğin sona ermesi, krizler ve devrimler,Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonar çabucak sönen umut, iklim krizi: "Görsellerle Diplomasi Tarihi" sergisi 1945 yılında BM'in kuruluşundan 2015'teki Paris İklim Sözleşmesi'ne kadar çağdaş dünyayı altüst eden ve diplomasi tarihine damga vurmuş bu olaylardan bir seçki sunuyor.

Sergiyi oluşturan 20 kadar panonun her biri Fransız Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Arşivleri'nin hiç yayımlanmamış belgelerinden yola çıkarak o dönem görevde bulunan Fransız diplomatların tanıklıkları ya da analizleri ile bir tarihi olayı canlandırıyor. Çizgi roman plakaları ise çizer ya da senaristlerin bahsi geçen olay ya da dönem hakkında tamamen sübjektif yaklaşımlarını içeriyor. Panolar, foto muhabirlerin gerçeğe daha yakın bakışlarını da yansıtabilmek amacıyla olaylar sırasında çekilmiş ve ikon haline gelmiş fotoğraflarla tamamlanıyor. Arşiv belgeleri ve sanat eserini yüzleştiren bu sergi tarihi kaynaklara erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra, genç nesillere tarihi olaylara eleştirel yaklaşımın da ipuçlarını veriyor. Sergi aynı zamanda uluslararası ilişkiler tarihinin tükenmez bir ilham kaynağı sunduğu 8. Sanatın gelişen sağlığını vurguluyor.

Görsellerle diplomasi tarihi sergisi, 2016 – 2020 arasında Diplomatik Arşiv Merkezi müdürlüğünü yapan, halen Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro ile çizgi roman uzmanı danışman Albert Drandov'un (AD2 Yapım) özgün fikrinden doğdu.

Proje: Fransız Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Arşivleri; AD2 Yapım. "Yazarın sözleri" bölümü, alıntı yapılan yazar ve sanatçıların özgür görüşlerini yansıtmaktadır. Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

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