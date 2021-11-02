Sergen Yalçın: Yarın mutlaka puanla dönmek istiyoruz

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Ümit ediyorum ileri süreçte toparlanacağız"

"İlk 2 için şansımız zor"

Rıdvan Yılmaz : İyi bir ivme ile başarıyı yakalayacağız

İSTANBUL, - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "3 maç oynadık, 3'ünü de kaybettik. Yarın mutlaka bir şeyler alıp dönmek istiyoruz. Hedefimiz tabi kazanmak, sağlam bir oyun oynayarak istediğimiz sonucu almak. Bu çok zor, gruptaki tüm maçlar zor. Bizimle ilgili değişik yorumlar yapılıyor. Biz iyi durumdayız, huzurluyuz. Bizi üzen tek şey sakatlıklar. Arka arkaya oynayamıyoruz. Ümit ediyorum ileri süreçte toparlanacağız" dedi.

Siyah-beyazlı oyuncu Rıdvan Yılmaz ise yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın'ın kendisine şans verdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, iyi bir ivme yakalayıp başarıyı yakalayacaklarını belirtti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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