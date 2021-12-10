Sergen Yalçın veda konuşmasında neler söyledi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sergen Yalçın veda konuşmasında neler söyledi?

Sergen Yalçın veda konuşmasında neler söyledi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Beşiktaş'ın yolları ayırdığı Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolculara duygusal bir veda konuşması yaptı. Futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu.

Beşiktaş'ta peş peşe gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılara geçen sezon çifte kupa getiren deneyimli hocanın takıma veda konuşması duygusal anlara sahne oldu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN VEDA KONUŞMASI :

Sabah'ın haberine göre; deneyimli hoca, bundan sonrası için takıma başarılar dilerken "Futbolda işler böyledir. Teknik direktörler, futbolcular gelip gider. Hepiniz kendinizi ispat etmiş kaliteli oyuncularsınız. Birlik olun mücadele edin ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırın." ifadelerini kullandı. Takım adına söz alan Atiba ise "Böyle olsun istemezdik, üzgünüz. Bize kattığınız her şey için teşekkür ederiz, yolunuz açık olsun" dedi.

Kapılar bir bir yüzlerine kapanıyor! Andre Villas-Boas da Beşiktaş'ı reddetti

Kapılar bir bir yüzlerine kapanıyor! Andre Villas-Boas da Beşiktaş'ı reddetti

 Futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu! İşte Sergen Yalçın'ın veda konuşması

Futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu! İşte Sergen Yalçın'ın veda konuşması

 Sosyal medyayı kasıp kavurdular! İşte Türkiye'de yılın en çok konuşulanları

Sosyal medyayı kasıp kavurdular! İşte Türkiye'de yılın en çok konuşulanları

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title