Sergen Yalçın: Transferlerin 2-3 tanesi yerli oyuncu olacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, kadrolarına katmak istedikleri oyuncuların 2-3 tanesinin yerli oyuncu olmasını istediklerini söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunu 47 puanla 5'inci sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Yeni sezon ve UEFA hazırlıklarına devam eden Yeni Malatyaspor çalışmalarını teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürdü. İdmana izinli olan futbolcular katılmazken, diğer futbolcular ise hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas ile top çalışması yaptı. Antrenman başlamadan önce ise Malatyasporlu taraftarlar idmanı ziyaret etti. Yalçın, kulüp binasından çıkarken sarı-siyahlı taraftarlar kente ve takıma hoş geldiklerini belirterek, "Sergen Yalçın" diye tezahurat yaptı.İdman başlamadan önce gazetecilere açıklamada bulunan Yalçın, önce Malatyaspor Taraftarlar Derneği'ne kendilerini iyi karşıladıkları için teşekkür ederek, "Sürekli destek verecekleri için hepsine teşekkür ediyoruz. Biz de takım olarak sahada onlara en iyi şeyleri sunmaya çalışacağız. Birlikte inşallah Malatyaspor camiası olarak çok güzel yerlere geliriz" dedi."UEFA MAÇINA KADAR İKİ TANE CİDDİ KAMPIMIZ OLACAK"Yalçın, Malatya'da hazırlıkların sürdüğünü ifade ederek, "Burada 4-5 günlük bir hazırlık kampımız olacak. Kampa hazırlık süreci demek daha doğru olur. Ondan sonra Bolu'da UEFA maçına kadar iki tane ciddi kampımız olacak. O süreç bizim için çok önemli ki ilk kampa Mina ve Fabien haricinde bütün oyuncularımız katılacak. Orası bizim için daha değerli, ciddi bir süreç gerektirecek ama oynayacağımız maça da çok fazla süre yok. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Yüzde yüz hazır olma ihtimalimiz biraz zor görünüyor, önümüzde çok fazla bir zaman yok ama en azından yüzde 60-70 hazır olursak, bizim için UEFA kupası elemesi oynamak ciddi bir tecrübe olacak. Oraya hazırlanıp, orada camia olarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Umarım katılacak oyuncularla beraber iyi bir kadro kurarız" diye konuştu."ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR"Yalçın, bir gazetecinin "Dış transferde Fofana ve Adis Jahovic'i kadrosuna kattınız. Şu anda görüştüğünüz futbolcular var. Alper Potuk'un ismi geçiyor. Transfer çalışmalarında son durum nedir?" sorusuna, "İsim söylemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Üzerinde çalıştığımız oyuncular var. Bolu kampına kadar olan süreç içerisinde en az 4-5 tane daha oyuncu takıma katmak istiyoruz. Yönetim ve başkanımız, oyuncuları takıma kazandırmak için ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Şu anda isim telaffuz etmek doğru olmaz. Olur, olmaz, hangisi olur, hangisi olmaz şu an çok net değil" cevabını verdi."GUILHERME KONUSUNDA BAŞKANLA HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YAPMADIK"Yalçın, Aleksic ve Guilherme'nin durumlarının sorulması üzerine ise "Aleksic geliyor, onunla ilgili bir sorun yok. Bizimle beraber olacak. Guilherme konusunda başkanla herhangi bir görüşme yapmadık. O konuyla ilgili herhangi bir şey yok, onun içinde bir şey söylemek erken gibi görünüyor. Bolu kampına kadar birlikte bir toparlama yapacağız. İnşallah o toparlamanın sonucunda bir şeyler ortaya çıkar diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu."MINA BİZİMLE BERABER OLACAK"Bir gazetecinin, "Mina Kupa Amerika'da mücadele ediyor. Stoper mevkiine oyuncu alınacak mı, Mina'nın durumu ne olacak?" sorusuna ise "Mina bizimle beraber olacak onda bir problem yok. Şu an kupa maçı oynadığı için ona bir süre izin verdik. Doğal olarak tatil yapması gerekiyor. Ona bir dinlenme süresi verdik, ondan sonra bizimle birlikte olacak" şeklinde cevap verdi."BİR HAFTA İÇERİSİNDE HER ŞEY NETLEŞİR"Yalçın, kadrolarına katmak istedikleri oyuncuların 2-3 tanesinin yerli oyuncu olmasını istediklerini ifade ederek, "Şu anda üzerinde çalışıyoruz. Çok net olmadığı için isim telaffuz etmek doğru olmaz çünkü alamayabiliriz. Bir hafta içerisinde her şey netleşir diye düşünüyorum. Yönetim ve başkan bunun üzerinde çalışıyor bizde yeterli ölçüde destek vermeye çalışıyoruz. 10-15 güne kadar bir şeyler olur diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA