Sergen Yalçın: Transfer Edebileceğimiz İki Oyuncu Var
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Sergen Yalçın: Transfer Edebileceğimiz İki Oyuncu Var

05.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:17

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın devre arası transferi ile ilgili soruları yanıtladı. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirten Yalçın, takıma takviye edilebilecek iki oyuncunun olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın devre arası transferi ile ilgili soruları yanıtladı. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirten Yalçın, takıma takviye edilebilecek iki oyuncunun olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın: Transfer Edebileceğimiz İki Oyuncu Var

Kaynak: Dugout

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