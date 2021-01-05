Sergen Yalçın: Transfer Edebileceğimiz İki Oyuncu Var

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın devre arası transferi ile ilgili soruları yanıtladı. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirten Yalçın, takıma takviye edilebilecek iki oyuncunun olduğunu söyledi.