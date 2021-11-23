Sergen Yalçın: Tekrar ayağa kalmak bizim elimizde

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Bu gidişat böyle devam edemez"

"Bu durumdan çıkmak için en çok ihtiyacımız olan şey, taraftarımız"

Oynayacakları iki karşılaşmada alacakları iyi sonuçlarla bu durumdan çıkmak istediklerini aktaran Sergen Yalçın, "Bu durumun doğal olarak 1'inci sorumlusu benim. Çünkü takımın teknik direktörü benim. Takımı tekrar ayağa kaldırmak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Umarım bu kısa süreçte oyuncularımızdan bu duruma tepki vermelerini bekliyoruz. İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur. Bunun için herkesi hazırlıyoruz. Biz de hazırız. İyi bir oyun, iyi bir mücadele hepimize rahat bir nefes aldırır" diyerek sözlerini noktaladı.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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