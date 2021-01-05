Sergen Yalçın: Taraftarımız Olsa Daha Farklı Bir Oyun Oynatacağım

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Seyir zevki yüksek bir oyun oynatmaya çalıştıklarını söyleyen Sergen Yalçın, tribünlerin dolu olması durumunda daha farklı bir oyun anlayışı benimseyeceklerini söyledi.