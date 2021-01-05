Sergen Yalçın: Taraftarımız Olsa Daha Farklı Bir Oyun Oynatacağım
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Sergen Yalçın: Taraftarımız Olsa Daha Farklı Bir Oyun Oynatacağım

05.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:17

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Seyir zevki yüksek bir oyun oynatmaya çalıştıklarını söyleyen Sergen Yalçın, tribünlerin dolu olması durumunda daha farklı bir oyun anlayışı benimseyeceklerini söyledi.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Seyir zevki yüksek bir oyun oynatmaya çalıştıklarını söyleyen Sergen Yalçın, tribünlerin dolu olması durumunda daha farklı bir oyun anlayışı benimseyeceklerini söyledi.

Sergen Yalçın: Taraftarımız Olsa Daha Farklı Bir Oyun Oynatacağım

Kaynak: Dugout

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