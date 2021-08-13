Sergen Yalçın soyunma odasından döndü
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Sergen Yalçın soyunma odasından döndü

Sergen Yalçın soyunma odasından döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a sevgi gösterilerinde bulundu. Maçın ardından 'Sergen Yalçın' tezahüratları sonrasında başarılı çalıştırıcı soyunma odasından gelerek tribünleri selamladı.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0'lık net skorla geçerek lige kaldığı yerden devam ederken, 526 gün sonra da taraftarıyla buluştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ve sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın'a sevgi gösterilerinde bulundu. Maçın bitimiyle birlikte başarılı çalıştırıcı soyunma odasının yolunu tutarken, tribünler uzun süre 'Sergen buraya' tezahüratları yaptı. Tribünlerin sevgi gösterileri sonrasında soyunma odasından çıkarak sahaya gelen Sergen Yalçın bütün tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamladı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Sergen Yalçın soyunma odasından döndü
Sergen Yalçın soyunma odasından döndü
Sergen Yalçın soyunma odasından döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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