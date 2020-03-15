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Sergen Yalçın, Spor

Sergen Yalçın: "Şampiyonluk şansımız zaten azdı"

- Sergen Yalçın: "Şampiyonluk şansımız zaten azdı" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Yabancı oyunculara dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 0-0 sona eren Galatasaray maçının ardından basın toplantısında konuştu.

15.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:23
Sergen Yalçın:

- Sergen Yalçın: "Şampiyonluk şansımız zaten azdı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

"Yabancı oyunculara dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 0-0 sona eren Galatasaray maçının ardından basın toplantısında konuştu. Şampiyonluk şanslarının bu maçta azalmadığını ve zaten az olduğunu söyleyen Yalçın, korona virüsü hakkında da "Yabancı oyunculara dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik" diye konuştu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Galatasaray deplasmanında 0-0 berabere kalırken, siyah-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Aldıkları 1 puandan memnun olmadıklarını ifade eden Yalçın, "Hiç kimsenin memnun olduğu bir akşam olmadı, skor ve oyun anlamda. Çok iyi şeyler yapmadık. 1 puandan memnun değiliz. Ama baktığınızda bu akşam kaybedebilirdik ya da kazanabilirdik. İki takım birbirini kontrol altına almaya çalıştı. Taktiksel anlamda bir maç geçti. Sessiz bir derbi oldu. Oyuncuların üzerinde salgın bir baskı da oluştu. İki tarafın da 1'er puandan mutlu olmadığı bir akşam oldu" dedi.

"Oyuncuların konsantre olmaları zordu"

Maçların ertelenmesi konusunda sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Yalçın, "Erteleme ile ilgili biz bir şey diyemeyiz. Devletimizin verdiği bir karar var. Onlar seyircili derse seyircili, seyircisiz derse seyircisiz. Seyircisiz maçlarda atmosfer düşük oluyor. Oyuncuların konsantre olmaları zor. Bağrışmalar duyuluyor. Elimizden geldiği kadar oyuncuları konsantre etmeye çalıştık. 3 puanla ayrılsaydık farkı bir hedef düşünebilirdik. Bu berberlik çok kötü değil, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Ama puan anlamında baktığımızda bizi çok memnun etmedi. Bazı derbi müsabakaları böyle geçer. İki taraf da kontrollü almak ister. Kim gol atsaydı, müsabakayı galip bitirirdi. Pozisyona da girdik, pozisyon da verdik. Kısmet böyleymiş. Oyunun gidişatı bazen geride durmanızı gerektirebilir. Mecburi hamleler yaptık ikinci yarıda. İki sakat oldu ve bunlar planı etkiledi. Daha ofansif bir kadro oynatmayı istiyorduk ama sakatlıklar planı bozdu. Bu da takımın ikinci yarı biraz geride kalmasına neden oldu" yanıtını verdi.

"Oyunculara dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik"

Dünyayı saran korona virüs hakkında futbolcularla toplantı yaptıklarını da sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, "Hafta içi oyuncu grubumuzla toplantı yaptık. Yabancılar biraz gergin, biz daha sağduyuluyuz. Biz bir yaptırım yapamayız. Biz de oyunculara şu anda dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik. Devletimiz ve bakanlarımızın iyi çalıştığını söyledik. Güvenli bir ülkedeyiz. Sanki biraz abartılıyor gibi. Tek problem seyirci olmaması. Seyirci olmayınca olmuyor futbolda. Bugün iki taraf da iyi mücadele etti ama seyir zevki olmadı. Mutlu değiliz. Onlar da mutlu değil. Böyle atmosferde oynanacak oyun bu kadar" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Şampiyonluk umutlarımız zaten azdı"

Alınan beraberlikle şampiyonluk şanslarının ne olduğuyla ilgili de değerlendirme yapan Sergen Yalçın, "Bizim şampiyonluk umutlarımız bu maçta azalmadı, zaten azdı. Diğer rakiplerin gerisindeyiz. Bu fark kapanır mı, tabii ki zor. İki üç takım önümüzde, kolay değil. Ama önümüzde 8 hafta var. Hedefimiz 24 puanı da almak. Ligi biraz daha yukarıda bitireceğiz gibi görünüyor. Hedefimiz, oynayacağımız bütün müsabakaları kazanmak" dedi.

Son olarak önümüzdeki sezonla ilgili konuşan Yalçın, "Milli maç arasında başkan ve yönetimle önümüzdeki sezon ile ilgili geniş bir toplantı yapacağız. Seneye federasyonun verdiği maliyetler düşük olacak. Bu rakamı bulmamız gerekecek. Mevcut rakamı düşüreceğiz. Değişimi nasıl yapacağımıza henüz karar vermedik ama milli arada geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Şu anda 17-18 milyon Euro yukarıdayız. Bu rakamın düşmesi gerekiyor. Bunun için de ciddi çalışma yapmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Sergen Yalçın: 'Şampiyonluk şansımız zaten azdı'

Kaynak: İHA

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Sergen Yalçın: "Şampiyonluk şansımız zaten azdı"

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