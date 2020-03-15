SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Sergen Yalçın: "Şampiyonluk şansımız zaten azdı" - Spor
Sergen Yalçın, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Sergen Yalçın: "Şampiyonluk şansımız zaten azdı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 0-0 sona eren Galatasaray maçının ardından basın toplantısında konuştu.

15.03.2020 22:31 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:31
Sergen Yalçın:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 0-0 sona eren Galatasaray maçının ardından basın toplantısında konuştu. Şampiyonluk şanslarının bu maçta azalmadığını ve zaten az olduğunu söyleyen Yalçın, korona virüsü hakkında da "Yabancı oyunculara dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik" diye konuştu.


Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Galatasaray deplasmanında 0-0 berabere kalırken, siyah-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Aldıkları 1 puandan memnun olmadıklarını ifade eden Yalçın, "Hiç kimsenin memnun olduğu bir akşam olmadı, skor ve oyun anlamda. Çok iyi şeyler yapmadık. 1 puandan memnun değiliz. Ama baktığınızda bu akşam kaybedebilirdik ya da kazanabilirdik. İki takım birbirini kontrol altına almaya çalıştı. Taktiksel anlamda bir maç geçti. Sessiz bir derbi oldu. Oyuncuların üzerinde salgın bir baskı da oluştu. İki tarafın da 1'er puandan mutlu olmadığı bir akşam oldu" dedi.


"Oyuncuların konsantre olmaları zordu"


Maçların ertelenmesi konusunda sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Yalçın, "Erteleme ile ilgili biz bir şey diyemeyiz. Devletimizin verdiği bir karar var. Onlar seyircili derse seyircili, seyircisiz derse seyircisiz. Seyircisiz maçlarda atmosfer düşük oluyor. Oyuncuların konsantre olmaları zor. Bağrışmalar duyuluyor. Elimizden geldiği kadar oyuncuları konsantre etmeye çalıştık. 3 puanla ayrılsaydık farkı bir hedef düşünebilirdik. Bu berberlik çok kötü değil, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Ama puan anlamında baktığımızda bizi çok memnun etmedi. Bazı derbi müsabakaları böyle geçer. İki taraf da kontrollü almak ister. Kim gol atsaydı, müsabakayı galip bitirirdi. Pozisyona da girdik, pozisyon da verdik. Kısmet böyleymiş. Oyunun gidişatı bazen geride durmanızı gerektirebilir. Mecburi hamleler yaptık ikinci yarıda. İki sakat oldu ve bunlar planı etkiledi. Daha ofansif bir kadro oynatmayı istiyorduk ama sakatlıklar planı bozdu. Bu da takımın ikinci yarı biraz geride kalmasına neden oldu" yanıtını verdi.


"Oyunculara dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik"


Dünyayı saran korona virüs hakkında futbolcularla toplantı yaptıklarını da sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, "Hafta içi oyuncu grubumuzla toplantı yaptık. Yabancılar biraz gergin, biz daha sağduyuluyuz. Biz bir yaptırım yapamayız. Biz de oyunculara şu anda dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik. Devletimiz ve bakanlarımızın iyi çalıştığını söyledik. Güvenli bir ülkedeyiz. Sanki biraz abartılıyor gibi. Tek problem seyirci olmaması. Seyirci olmayınca olmuyor futbolda. Bugün iki taraf da iyi mücadele etti ama seyir zevki olmadı. Mutlu değiliz. Onlar da mutlu değil. Böyle atmosferde oynanacak oyun bu kadar" diyerek sözlerini sürdürdü.


"Şampiyonluk umutlarımız zaten azdı"


Alınan beraberlikle şampiyonluk şanslarının ne olduğuyla ilgili de değerlendirme yapan Sergen Yalçın, "Bizim şampiyonluk umutlarımız bu maçta azalmadı, zaten azdı. Diğer rakiplerin gerisindeyiz. Bu fark kapanır mı, tabii ki zor. İki üç takım önümüzde, kolay değil. Ama önümüzde 8 hafta var. Hedefimiz 24 puanı da almak. Ligi biraz daha yukarıda bitireceğiz gibi görünüyor. Hedefimiz, oynayacağımız bütün müsabakaları kazanmak" dedi.


Son olarak önümüzdeki sezonla ilgili konuşan Yalçın, "Milli maç arasında başkan ve yönetimle önümüzdeki sezon ile ilgili geniş bir toplantı yapacağız. Seneye federasyonun verdiği maliyetler düşük olacak. Bu rakamı bulmamız gerekecek. Mevcut rakamı düşüreceğiz. Değişimi nasıl yapacağımıza henüz karar vermedik ama milli arada geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Şu anda 17-18 milyon Euro yukarıdayız. Bu rakamın düşmesi gerekiyor. Bunun için de ciddi çalışma yapmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu Spor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Spor
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Spor
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Spor
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Spor
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Vladimir Putin Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Sadi Konuk Hande Soral Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Radamel Falcao Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Derbi Futbolcu Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sergen Yalçın: "Şampiyonluk şansımız zaten azdı" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 23:11:31. #1.15#