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Sergen Yalçın: "Rahat bir galibiyet aldık"

- Sergen Yalçın: "Rahat bir galibiyet aldık" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor karşısında rahat bir galibiyet aldıklarını ifade ederek kalan 2 maçı kazanmak istediklerini söyledi.

14.07.2020 02:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 02:58

- Sergen Yalçın: "Rahat bir galibiyet aldık"

MALATYA - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor karşısında rahat bir galibiyet aldıklarını ifade ederek kalan 2 maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası basın toplantıaında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın çok seyir zevki veren bir maç olmadığını ifade ederek, "Bu da tabii iki taraf için de geçerli. Malatyaspor zor bir sürecin içinden geçiyor, onlar için de bu maçın psikolojisi çok zor. Bizim için de çok zor, çünkü 6 oyuncumuz yok, 5 tane oyuncu değişikliği var ama oyuncu değiştirebilecek bir kulübemiz yok. Yapabileceğimiz hamleleri en doğru şekilde oyunun gidişatına göre yapmaya çalıştık. İkinci yarı özellikle golü bulduktan sonra biraz daha kontra, biraz daha kontrollü savunma yapınca oyunun kalan kısmı bizim için çok da zor olmadı. Bence kolay bir galibiyet oldu, rakip şuursuzca bir baskı sergiledi ama rahat bir galibiyet oldu. Bu dönemde gerçekten iyi mücadele etmek çok zor. Temmuz ayındayız oyuncular çok yoruldu, hepimiz çok yorulduk" dedi.

"13 aydır çalışıyoruz"

Geçen yıl haziran ayında Yeni Malatyaspor'un başında lige başladığını da anımsatan Yalçın, "Şimdi temmuz ayındayız ve 13 aydır çalışıyoruz. Gerçekten bu bizim için çok uzun süreler, oyuncular için de çok uzun süreler. Bir şekilde sahada mücadele etmeye çalışıyoruz. Bugün de oyuncularımız gerçekten iyi mücadele etti. Haftaya derbi var sonra Gençlerbirliği maçı var, kolay maçlar değil" ifadelerine yer verdi.

Bir basın mensubunun 'Bir dönem çalıştırdığınız Yeni Malatyaspor'un durumunu nasıl görüyorsunuz" sorusununda cevaplayan başarılı teknik adam Sergen Yalçın, "Geçen sezon haziran ayında sezonu açtık. UEFA oynadık, iyi maçlar çıkardık, ülkemiz iyi temsil ettiğimizi düşüyorum. Ligin ilk yarısında Malatyaspor'a baktığımız zaman 24 puan almış ligin en fazla gol atan 2 veya 3'üncü takımı. Oynadığı oyunla da tüm kamuoyunun beğenisini kazanmış bir Malatyaspor vardı yanılmıyorsam. Şimdi kimseyi suçlama maksatlı söylemiyorum, ligin ikinci yarısında oynanan oyunlar maalesef biraz daha farklı oldu. Ben 24 puanla 8'inci sırada bıraktım Yeni Malatayspor'u. Lütfen buna biraz dikkat edelim, yani konuşurken bunlara dikkat edelim. Bugün 24 puanla ilk yarıyı bitiren Anadolu takımı çok başarılıdır. Kimin kaç puanla bıraktığına bakın, şu anda 32-33 puan seviyesinde aşağısı. 24 puan varken bıraktık 17 maç vardı, zor fikstür oynadık. İkinci yarı sonuçlar sağlıklı olmamış olabilir, 2 maç var kümede kalmaları çok yüksek bence. 2 maçta herhalde 3 ya da 4 puan Malatyaspor'u kümede bırakır inşallah. Biz burada çalıştık, buranın ekmeğini yedik, o yüzden gönlümüz Malatyaspor ile beraber. İnşallah iyi sonuçlarla kümede kalırlar" diye konuştu.

Sergen Yalçın: 'Rahat bir galibiyet aldık'

Kaynak: İHA

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