Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ardından basın toplantısında ve flaş röportajda yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ardından basın toplantısında ve flaş röportajda yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Sevk kararları şöyle;

Hukuk Müşavirliği'nce 15.12.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇETİN'in 11.12.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 13.12.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü Başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın 12.12.2020 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ATILAY CANEL'in 12.12.2020 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 13.12.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrası basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 11.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü idarecisi METİN FAHRİ ÖZÇELİK'in 11.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 12.12.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından ve 12.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,GÖZTEPE A.Ş. Kulübü Başkanı MEHMET SEPİL'in 12.12.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,GÖZTEPE A.Ş. Kulübü antrenörü İLHAN PALUT'un 12.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü idarecisi TALAT PAPATYA'nın 13.12.2020 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 13.12.2020 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı