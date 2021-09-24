Sergen Yalçın: 'Oyuncularımı kimsenin önüne atamam' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sergen Yalçın: "Oyuncularımı kimsenin önüne atamam"

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Spor

- Sergen Yalçın: "Oyuncularımı kimsenin önüne atamam" Kaybedilen maçların ardından bazı oyuncuların performansından memnun olmamanın normal olduğunu söyleyen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Oyuncularımı kimsenin önüne atamam. Bunlar içeride konuşması gereken konular" dedi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Sergen Yalçın : "Oyuncularımı kimsenin önüne atamam"

İZMİR - Kaybedilen maçların ardından bazı oyuncuların performansından memnun olmamanın normal olduğunu söyleyen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Oyuncularımı kimsenin önüne atamam. Bunlar içeride konuşması gereken konular" dedi.

Altay'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, lige yeni çıkmalarına rağmen iyi bir grafik çizdiklerini belirterek Altay'ı ve Mustafa Denizli'yi tebrik ettiğini söyledi.

Altay'a karşı mağlubiyeti hak etmediklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Oyuncularımız iyi şeyler yapmaya çalıştılar. Müsabakayı kazanabilirdik ancak bireysel hatalar ikinci yarıda 2 gol yememize sebep oldu. Sağ bek pozisyonunda sol beki oynatıyoruz. Pozisyonu olmayan oyuncuları başka yerde oynatıyoruz. Bu bahane değil ama oyuncular çok eleştiriliyor. Oyuncuların iyi niyetli, gayretli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sakat oyuncular nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Yalçın, "Ajax ve Sivasspor maçlarını atlatıp toparlanacağız diye düşünüyorum. Sakatlık ve skorları başka yerlere bağlıyoruz. Bu fazla maç oynamaktan da olabilir, zeminden de olabilir ama oyuncuların kendilerine bakmadığına inanmıyorum. Hakim olmadığınız bir konuda yorum yapmamak gerekir. Oyuncularımızın hepsi profesyonel ve kendilerine bakıyorlar. Sezon başı kısmet böyleymiş. Böyle sorunlar olabilir. Oyuncularımız gayet iyi oynadı, iyi mücadele etti. Oyunu kazanması gereken taraf bizdik. Basit hatalar yaptık. Her takım maç kaybediyor. Bir an evvel toparlanmamız ve sakatlarımızın düzelmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Oyuncularımı kimsenin önüne atamam"

Şampiyonlar Ligi maçlarının Süper Lig maçlarından daha tempolu ve yorucu olduğunu kaydeden Yalçın, "Bu maçlar oyunculara zarar veriyor. Ajax maçından sonraki sürece tam kadro girmeyi istiyoruz. Ajax maçına kadar Larin, Batshuayi ve Rosier düzelebilir. Belki Necip dönebilir. Bugün Pjanic de sakatlandı, onun da Salı günü oynayabileceğini sanmıyorum. Biz çıkıp oynarız, sonucuna bakarız" dedi.

"Kaybedilen maçlardan sonra bazı performanslardan memnun olmamız normal" diyen Yalçın, "Oyuncularımı kimsenin önüne atamam. Bunlar içeride konuşması gereken konular. Hepsi benim oyuncularım" diye konuştu.

Sergen Yalçın: Oyuncularımı kimsenin önüne atamam

Sergen Yalçın: Oyuncularımı kimsenin önüne atamam

Sergen Yalçın: Oyuncularımı kimsenin önüne atamam

Sergen Yalçın:
İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Spor Haberleri
Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar

Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar

 Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular

Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular

 Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu

Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Valentin Rosier Marcao Balotelli
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Mehmet Nuri Mahmut Özer Ali Yerlikaya Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sergen Yalçın: 'Oyuncularımı kimsenin önüne atamam' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 00:15:54. #1.12#