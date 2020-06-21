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Sergen Yalçın: "Önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak kadro kuracağız"

Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktör Bülent Uygun, "Çok iyi karakterde, duygusal bir takıma sahibiz. Bu bize pahalıya patlıyor.

21.06.2020 01:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 01:47

Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktör Bülent Uygun, "Çok iyi karakterde, duygusal bir takıma sahibiz. Bu bize pahalıya patlıyor." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Beşiktaş'ın kazanmayı hak ettiğini belirten Uygun, şöyle konuştu:

"Maçta 1-1 beraberliği bulana kadar iyi performans sergiledik. Hatta ikinci golü atma şansını da yakaladık. Fakat fırsatları değerlendiremediğimiz andan itibaren, hakem de bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Maalesef koşacak hali yoktu. Olayları uzaktan takip ettiği için pozisyonları göremedi. Aleyhimize kullanılan takdir haklarının dönüşünde yediğimiz golle, takım olarak demoralize olduk. Önemli isimlerin takımdan ayrılmış olması, bazı önemli futbolcularımızın sakat olması, Beşiktaş gibi güçlü bir ekibe karşı eksiklerimizden dolayı istediğimiz sonucu alamadık. Önümüzdeki Çaykur Rizespor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, oradan puanlarla dönerek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."

Yalçın: "Galibiyetten dolayı mutluyuz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Son iki maçlarında galip gelemediklerini ve bugünkü sonucun takıma moral olduğunu aktaran Sergen Yalçın, "Oyun içinde çok iyi oynadığımız bölümlerimiz var. Özelikle son yarım saatte çok yüksek tempomuz vardı. Rakip karşılık vermekte zorlanınca, oyun bizim lehimize çok kolay döndü. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Yavaş yavaş herkes maç oynayacak seviyeye geliyor. Tabii ki 3 aylık bir aradan sonra kolay değil. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Genç oyuncularımız vardı bugün. Onlar da yavaş yavaş takımımıza alışmaya başlıyorlar. Onların da performansından özellikle memnunum. İnşallah bu süreklilik bizim adımıza devam eder." diye konuştu.

Yalçın, geçen haftaki performansların bekledikleri gibi olmadığını ve bu hafta farklı bir ekiple başladıklarına dikkati çekerek, "Hafta içi oyuncularla toplantı yaptık. Özellikle konsantrasyonla ilgili. Büyük takımlarda maalesef hedeften uzaklaşınca, işler hem teknik direktör hem de oyuncular için çok zorlaşıyor. Biz bu safhada oyuncularımızı ayakta tutmaya ve konsantre etmeye çalışıyoruz. Çünkü Beşiktaş her zaman şampiyonluğa ve kupa kazanmaya oynayan bir camiadır. Şu anda maalesef bunların uzağında kaldığımız için maçlarda bazı sıkıntılar ve konsantrasyon sıkıntıları yaşıyoruz. Yavaş yavaş bunu çözmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu hafta iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten siyah-beyazlı teknik adam, "Oyuncularımız iyi mücadele ettiler ve konsantrasyonları yüksekti. Özellikle tempomuz çok yüksekti. İkinci yarıdaki yüksek tempo farklı galibiyete sebep oldu. O yüzden bu haftayı iyi bir sonuçla kapattık. Kalan 6 haftayı da inşallah iyi sonuçlarla kapatmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Yalçın, bir basın mensubunun alt yapıdan gelen oyuncuların durumuyla ilgili sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Genç oyuncuları havaya sokmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncular bundan çok etkileniyor. Eskiden bazı arkadaşlarda bunun örneğini çok fazla gördük. Bizim genç oyuncularımız var ve onları kullanıyoruz. Çok fazla havaya sokmayalım bu genç arkadaşları. Daha çok gençler ve önlerinde uzun bir futbol hayatları var. Bırakalım kendilerini ispatlasınlar. Önce oynasınlar ve olmaları gereken yerlere gelsinler. Onlarla ilgili methiyeleri sonra konuşuruz. O yüzden genç oyuncularla ilgili konuşmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Bugün 4 tane alt yapı oyuncusuyla maçı bitirdik. Dört oyuncumuz da sahadaydı maçı bitirdiğimiz zaman. Bu da gençlere değer verdiğimizin göstergesi. Sadece genç olduğu için bir oyuncunun Beşiktaş'ta oynayamayacağını da özellikle belirtmek istiyorum."

Sergen Yalçın, gelecek sezon sadece genç oyuncularla oynamayacaklarına vurgu yaparak, "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak. Beşiktaş iyi bir kadro kuracak. Önümüzdeki sene bütün kupaları kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız. Küçülmeye falan gitmiyoruz. Böyle bir niyetimiz de yok. Genç oyuncularımız var ve kullanmamız gerekenleri kullanacağız. Kullanmamamız gerekenleri de kullanmayacağız. O yüzden lütfen farklı bir algı yaratılmasın bizim camiamızla ilgili. Biz önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Herkesin bunu çok iyi anlamasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Victor Ruiz-Erdoğan Kaya değişikliğinin zorunluluktan gerçekleştiğini anlatan Yalçın, "Ruiz, adalesinde bir problem olduğunu bize iletti. Yedek kulübesinde oturan tek stoperimiz Erdoğan'dı. Genç bir oyuncu Erdoğan ve onu kullandık. Bu şunu gösteriyor, genç oyuncularımıza da tecrübeli oyuncularımıza da güveniyoruz. Hepsi bizim oyuncumuz. Boateng haftaya yetişir mi bilmiyorum. Aşil tendonunda bir problem var. Pazartesi günü net olarak öğreneceğiz. Vida haftaya yetişecektir. Boateng de herhalde haftaya bi

Sergen Yalçın: 'Önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak kadro kuracağız'

Kaynak: AA

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