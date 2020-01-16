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Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Ekici'yi isteyince Malatyaspor'dan gönderildi

BtcTurk Yeni Malatyaspor'daki görevine son verilen Sergen Yalçın'ın ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ve Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'un transferini isteyince yönetimle anlaşmazlık yaşadı.

16.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:22
Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Ekici'yi isteyince Malatyaspor'dan gönderildi

Yeni , teknik direktör ve ekibiyle yolların ayrıldığını açıkladı.

Malatya ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz" denildi.

Sergen Yalçın, Malatyaspor'un başında 21 resmi maça çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

İŞTE AYRILIĞIN GEREKÇESİ

Sergen Yalçın'ın ayrılığının perde arkası da ortaya çıktı. Buna göre Sergen Yalçın, devreyi 24 puanda bitiren takıma takviye istedi. ve 'un alınmasını talep etti. Ancak yönetim, "Ligde kalma sorunumuz yok, şampiyon da olamayız" diyerek oyuncuları veto etti. Bu anlaşmazlıkla başlayan süreç Sivas karşısında ağır yenilgiyle son buldu.

(Fanatik)


Haber Videosu

: Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Ekici'yi isteyince Malatyaspor'dan gönderildi
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HABER YORUMLARI (5)

  • TRABZONGULDAK:
    malatya başkanı Ünal hoca boştayken fırsatı kaçırmak istemedi Sergen hocaya yol verdi bence
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  • MEHMET YILMAZ:
    malatyaspor taraftarı olarak hocanın gönderilmesini yanlış buluyorum. Kadromuza göre bulunduğumuz yer sergen hocanın başarısıdır. son saniyelerde defans hatalarıyla berabere kaldığımız maçlardan 3 er puan alsaydık, şu an 30-32 puandaydık. Şanszızlıklar ve hatalar sonucu bulunduğumuz yer iyidir. Hocanın bu şekilde gönderilmesi Malatyalılara yakışmadı. hayırlısı.
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  • FİRST..:
    GEÇEN SENE ERZURUM UN YAPTIĞINI ŞİMDİ MALATYA YAPIYOR. . ABİ BU KULÜPLER NEDEN BÖYLE ÇAPSIZ ADAMLARIN ELİNDE. . .
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  • BRO:
    Malatyaspor yönetimi devre arası bile transfer yapmayıp 1. ligde oynayabilecek kadrosuyla devam ederek en büyük hatayı yapmıştır zaten. Takımın kötü gidişatının nedenini Sergen Yalçın''a bağlamak haksızlık olur.
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