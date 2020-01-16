Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Ekici'yi isteyince Malatyaspor'dan gönderildi
BtcTurk Yeni Malatyaspor'daki görevine son verilen Sergen Yalçın'ın ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ve Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'un transferini isteyince yönetimle anlaşmazlık yaşadı.
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibiyle yolların ayrıldığını açıkladı.
Malatya ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz" denildi.
Sergen Yalçın, Malatyaspor'un başında 21 resmi maça çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.
İŞTE AYRILIĞIN GEREKÇESİ
Sergen Yalçın'ın ayrılığının perde arkası da ortaya çıktı. Buna göre Sergen Yalçın, devreyi 24 puanda bitiren takıma takviye istedi. Mehmet Ekici ve Oğuzhan Özyakup'un alınmasını talep etti. Ancak yönetim, "Ligde kalma sorunumuz yok, şampiyon da olamayız" diyerek oyuncuları veto etti. Bu anlaşmazlıkla başlayan süreç Sivas karşısında ağır yenilgiyle son buldu.
(Fanatik)
Haber Videosu: Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Ekici'yi isteyince Malatyaspor'dan gönderildi
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Kümeye düşünde görün. Kibirli herifler. Ah biz ne yaptık dersiniz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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malatya başkanı Ünal hoca boştayken fırsatı kaçırmak istemedi Sergen hocaya yol verdi benceCevap Yaz Yayından Kaldır
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malatyaspor taraftarı olarak hocanın gönderilmesini yanlış buluyorum. Kadromuza göre bulunduğumuz yer sergen hocanın başarısıdır. son saniyelerde defans hatalarıyla berabere kaldığımız maçlardan 3 er puan alsaydık, şu an 30-32 puandaydık. Şanszızlıklar ve hatalar sonucu bulunduğumuz yer iyidir. Hocanın bu şekilde gönderilmesi Malatyalılara yakışmadı. hayırlısı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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GEÇEN SENE ERZURUM UN YAPTIĞINI ŞİMDİ MALATYA YAPIYOR. . ABİ BU KULÜPLER NEDEN BÖYLE ÇAPSIZ ADAMLARIN ELİNDE. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Malatyaspor yönetimi devre arası bile transfer yapmayıp 1. ligde oynayabilecek kadrosuyla devam ederek en büyük hatayı yapmıştır zaten. Takımın kötü gidişatının nedenini Sergen Yalçın''a bağlamak haksızlık olur.Cevap Yaz 24 4 Yayından Kaldır