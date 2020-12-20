Sergen Yalçın'la iç sahada ilk kez üst üste 4 galibiyet
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Sergen Yalçın'la iç sahada ilk kez üst üste 4 galibiyet

20.12.2020 21:02 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:12
Sergen Yalçın'la iç sahada ilk kez üst üste 4 galibiyet

Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor karşısında 4-0 kazanarak farklı bir galibiyete imza atan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde iç sahada üst üste en çok maç kazandığı dönemi yaşadı.

Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor karşısında 4-0 kazanarak farklı bir galibiyete imza atan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde iç sahada üst üste en çok maç kazandığı dönemi yaşadı.

Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor'u sahasında 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Beşiktaş; Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada hata yapmadı ve zirveyle arasındaki farkı kapattı. Alanyaspor'la puan farkını 4'e, Galatasaray ve Fenerbahçe ile de puan farkını 1'e indiren siyah-beyazlılar, BB Erzurumspor galibiyetiyle iç sahada üst üste 4. maçını kazandı. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinden itibaren Vodafone Park'ta üst üste 3 maç kazanabilen siyah-beyazlılar, bu seriyi de yükseltmiş oldu. Sezonun ilk iç saha maçında Antalyaspor ile berabere kalan ve ardından evindeki diğer maçta Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, sonrasında çıktığı 4 maçta da rakiplerine puan kaptırmadı. Yeni Malatyaspor'u 1-0, Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı da 3-0 yenen Beşiktaş, BB Erzurumspor karşısında da farklı bir galibiyete imza atarken kalesinde gol görmedi. İç sahada üst üste 4. maçını kazanan siyah-beyazlılar, bu maçların 3'ünde rakip forvetlere gol izni vermedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 21:15:40. #1.15#
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