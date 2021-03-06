Beşiktaş-Gaziantep maçının ardından

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu bir rakibe karşı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu bir rakibe karşı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Zorlu bir rakibe karşı üstün bir oyunla 3 puan almak bizi mutlu etti. Takımın oyunundan, bireysel performanslardan, takım savunmasında yaptığımız işler beni sevindirdi. Çok iyi bir oyun oynadık. Oyundan da skordan da çok memnunum. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. İkinci golden sonra 3-4 pozisyonumuz var. Pozisyonlarda rahat davranınca istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. Bugün için en üzücü taraf oydu." diye konuştu.

Takımın performansını değerlendiren Yalçın şunları kaydetti:

"90 dakikanın tamamında tek pozisyon bile vermedik. Demek ki nasıl bir oyun oynadığımızın, hangi pozisyonda olduğumuzun oyuncularımız farkında. Umarım bundan sonra emin adımlarla yolumuza devam ederiz. İyi bir birliktelik yakaladığımızı düşünüyorum. Oyuncularımız çok mücadele ediyor. 5 maçta 15 puan aldık ve 1 gol yedik. Bunlar önemli değerler futbolda. Hedefe giderken gol yememek, pozisyon vermemek çok değerli şeyler. Bazı maçlarda 1 pozisyon veriyoruz ama 15 pozisyon vermişiz gibi anlatılıyor. Takımımızın büyüklüğü buradan anlaşılıyor. Pozisyona da giriyoruz, rakip alanda da iyi pozisyonlar buluyoruz, koşuyoruz, oyuncularımız sahada savaşıyor."

Üç puanın önemli olduğu haftalara girildiğini ve her zaman iyi oyun beklenmemesi gerektiğini aktaran Yalçın, "Bazen maçlar sonuca odaklı oynanabiliyor. Malatya'da çok iyi bir oyun olmadı. Bir takım her zaman iyi oynayamaz. Futbol sonuç oyunudur. 3 puanın önemli olduğunu biliyoruz. Gaziantep ilk 6-7 içinde olacak bir kadroya sahip. Oyuncularımızın birlikte hareket etmesi bizim için çok sevindirici." ifadelerini kullandı.

Zorlu bir periyoda gireceklerini söyleyen Sergen Yalçın, "İlk yarıya göre puan olarak önde gidiyoruz. İlk yarıda Konya ve Gaziantep'e kaybetmiştik, o maçları kazandık. Zor maçlar geliyor. Milli maç öncesi 2 Başakşehir ve 1 Fenerbahçe derbisi var. Hepsi zor olacak ama iyi hazırlanacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Hakem arkadaşlar bugün maçı iyi yönetti"

Sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi ile ilgili de konuşan Yalçın, şunları kaydetti:

"Şaşırttım biraz herkesi. Oyuncular bekliyorlardı sarı kart için ama ben dörtledim sarı kartı. Bazen konuşmalar hakem arkadaşları rahatsız ediyor. Mete hoca bugün sarı kart gösterdi. Gösterebilir, normal. Rakip takım antrenörü benden daha fazla itiraz etti ama sarı kartı ben gördüm. Hakem arkadaşlar bugün maçı iyi yönetti. Gördüğünü çaldı. Bizim istediğimiz de buydu. Sezon başından bu yana VAR'dan herhangi bir şey almadık. 10 haftadır lehimize penaltı bile çalınmadı. Ne VAR devreye girdi ne de hakem arkadaşlar gördü. Demek ki biz penaltı atamayacağız ama rakipler atacak. Bugünkü pozisyon için söylemiyorum, bugünkü penaltı pozisyonu doğruydu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul