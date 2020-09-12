Sergen Yalçın kimdir? Sergen Yalçın nereli, kaç yaşında? Sergen Yalçın koronavirüs mü oldu? Son dakika Sergen Yalçın'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Sergen Yalçın'ın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki Sergen Yalçın kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımı çalıştırıyor?

Koronavirüs testi pozitif çıkan Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sergen Yalçın'a birçok takımdan geçmiş olsun mesajı gelmiştir. Peki Sergen Yalçın kimdir, nereli, futbol kariyeri hakkında tüm bilgiler haberimizde...

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Ali Rıza Sergen Yalçın ya da kısaca Sergen Yalçın, 5 Ekim 1972, İstanbul doğumlu orta saha pozisyonunda oynamış eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör.

Sergen Yalçın doğum tarihi : 5 Ekim 1972

Sergen Yalçın kaç yaşında : 47 yaşında

Sergen Yalçın aslen nereli : İstanbul doğumlu (Aslen Rize'li)

Sergen Yalçın boyu kaç : 1,76 metre

Sergen Yalçın kilosu kaç : 81 kg

Sergen Yalçın hangi takımı çalıştırıyor : Beşiktaş

10 yaşında girdiği Beşiktaş altyapısından A takıma kadar yükselmiş olup 15 yıl kulüp için ter dökmüştür. Sergen'i 15 saniye izleyip Beşiktaş'a kazandıran Serpil Hamdi Tüzün'ün direktifi doğrultusunda her gün deftere 10 tane gol pozisyonu çizdiğini ve onları uyguladığını söylemiştir. 1991-1992 sezonunda "Namağlup Şampiyon" kadronun içinde yer aldı. 1993 Akdeniz Oyunları'nda Sergen'li Türkiye, yarı finalde Zidane'lı Fransa U21 takımını yenerek, Cezayir'e karşı finalde altın madalyanın sahibi olmuştur. 1997 yılında rekor transfer ücreti ile İstanbulspor'a transfer oldu. Türkiye'de dört büyüklerin formalarını giymiş iki futbolcudan ilkidir. 2000 yılında The Guardian gazetesi onun hakkında "Paha biçilmez bir sol ayağı var, 60 metre uzaktan topu kül tablasına bile kondurabilir." ifadelerini kullandı. Ayrıca dönemin Newcastle United teknik direktörü Bobby Robson'un da bir Sergen Yalçın hayranı olduğunu belirtti. Caz müzisyeni Önder Focan'ın 'Boğazda' adlı albümünde 'Negres' (tersten Sergen) isimli eserini üretirken ilham aldığı kişi olmuştur.

2002 yılında tekrar Beşiktaş'a dönmüştür. Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyon olan kadronun en çok gol atan futbolcusu olmuştur. Sezonun 33. haftasındaki Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan maçta 100. yıl şampiyonluğunu getiren golü atarak, Ercan Taner'in klasikleşmiş "Sergen attı, şampiyonluk geldi" sözünü hayata geçirmiştir. Beşiktaş JK'da Yönetim Kurulu Başkanlığı, Divan Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş yöneticilerin, medya temsilcilerinin ve taraftarların verdiği oylar sonucu 2003'te 100 yılın en iyi futbolcularından seçilerek gümüş 11'e girmiştir. 2003'te Türkiye'de Yılın Futbolcusu seçilmiştir. 1 Ekim 2003'de ki Chelsea-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grup maçında Sergen Yalçın'ın deplasmanda attığı 2 gol ile Beşiktaş, Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez İngiliz takımını yendiği, ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyetine imza attığı, Chelsea'yi yenen tek Türk takımı olan ve Chelsea'nin Avrupa kupalarında 41. maçında 2. mağlubiyetini yaşatan takım oluyordu. 2003-2004 sezonunda Beşiktaş formasıyla Çaykur Rizespor karşısında orta sahanın gerisinden kazandığı topla ceza yayına kadar yaklaşıp, İlhan Mansız'la yaptığı verkaçı golle tamamladığı pozisyon "Yılın Golü" ödülünü kazandı. 2002 yılında geldiği Beşiktaş'tan 2006 yılında ayrılmıştır. Lig'de 100 golü geçen ender orta saha oyuncularından biri olmuştur. İngiliz basınından These Football Times dergisinde Eylül 2017'de "Sergen Yalçın: Dünyanın en iyi futbolcusu olabilirdi." adlı makale yayımlandı. Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

SERGEN YALÇIN'A GELEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Fenerbahçe'den Gelen Geçmiş Olsun Mesajı:

"Covid-19 testinin pozitif olduğu tespit edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Galatasaray'dan Gelen Geçmiş Olsun Mesajı:

"COVID-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sayın Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz."

Başakşehir'den Gelen Geçmiş Olsun Mesajı:

"COVID-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Rıza Çalımbay'dan Gelen Geçmiş Olsun Mesajı:

Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.