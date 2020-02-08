Sergen Yalçın kazanan kadroyu bozmadı
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşısında kazanan kadroyu bozmadı.
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşısında kazanan kadroyu bozmadı.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta Rizespor deplasmanında 3 puana uzanın kadroyu bozmadı. Abdullah Avcı'nın ideal 11'ini sahaya süren ancak farklı sistemle oynayan Yalçın, Gaziantep FK karşısına da aynı 11'le çıktı. Elneny-Atiba ikilisi yerine ön liberoda sadece Elneny'ye şans veren Yalçın, Atiba'yı ise daha önde oynatarak kalabalık orta saha tercih etti. 4-1-4-1 sistemiyle sahaya çıkan Beşiktaş'ta yeni transfer Kevin-Prince Boateng ise karşılaşmaya yedek başladı. Beşiktaş'ın Gaziantep karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:
Karius - Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner - Elneny - Diaby, Atiba, Ljajic, N'Koudou - Burak Yılmaz. - İSTANBUL