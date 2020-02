22.02.2020 23:55 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:55

"Pozitif bir hava olduğu gerçek"

"Hakemlerle ilgili büyük sıkıntı çekiyoruz"

"Oyunculara gol atmayı öğretemem""Yediğimiz iki gol çok basitti""Taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek için çalışıyoruz""Karius sezon sonunda muhtemelen bizimle olmayacak"Ali DANAŞ/ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın , "Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımız oyundan önce çok konsantreydiler. İyi hazırlandık ama bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor. Özellikle 2-1'den sonra çok pozisyon bulduk ama bitirmemiz lazımdı. Böyle maçlarda bitiremezsen doğal olarak 1 puanla ayrılıyorsunuz" dedi.Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı kazanamadıkları için üzgün olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımız oyundan önce çok konsantreydiler. İyi hazırlandık ama bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor. Özellikle 2-1'den sonra çok pozisyon bulduk ama bitirmemiz lazımdı. Böyle maçlarda bitiremezsen doğal olarak 1 puanla ayrılıyorsunuz. Uzatmalarda gol yememiz çok üzdü. Oyuncuların performansından gayet memnunum. Küçük ayrıntıları halledemiyoruz. Geçen hafta da iyi oyun oynadık ama puansız ayrıldık. Bu hafta da pas bağlantıları, hücum varyasyonları ve oyuncu isteği çok iyiydi ama kazanamadık. Bundan sonraki maçlara bakacağız" diye konuştu."POZİTİF BİR HAVA OLDUĞU GERÇEK"Gelecek sezonun planlarına nisan ayı gibi başlayacaklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Pozitif bir hava olduğu gerçek. Bazı farklılıklar oluşturmaya başlıyoruz. Beşiktaş ofansif oynamalı. Özellikle tüm camia ofansif oynayan, kazanma arzusuyla oynayan oyuncu grubu görmek istiyordu. Bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor. Kafamızda bazı planlar var ama ligin bitimine 11 hafta var bunlarla ilgili size bir bilgi vermek çok doğru olmaz. Biraz daha bekleyeceğiz. Nisan, mayıs gibi planlama yapacağız. Kafamızda planlar var. Bunları konuşmanın zamanı değil" şeklinde konuştu."HAKEMLERLE İLGİLİ BÜYÜK SIKINTI ÇEKİYORUZ"Maça erken gol yiyerek başladıklarını ifade eden Yalçın, "Çok erken gol yedik. Maça 1-0 başladık neredeyse. Atiba'nın pozisyonunu görmedim. Faul müydu değil miydi bilmiyorum. Oyunun 1'inci dakikasında Sosa'ya verdiği bir faul var. Ayağı kayıp düşen oyuncuya faul çalarak, oyunumuzu kesiyorsun, faul veriyorsun. Atiba'nın pozisyonu daha ağırdı, çalabilirdi ama çalmadı. Hakemlerle ilgili büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hakemler de hata yapabilir diyoruz ama bu hatalar hep aynı yere mi oluyor" dedi."OYUNCULARA GOL ATMAYI ÖĞRETEMEM"Trabzonspor karşısında bir çok pozisyondan yararlanamadıklarını vurgulayan genç teknik adam, "Atılamayan gollerle ilgili benim yapabileceğim bir şey yok. Oyunculara gol atmayı öğretemem. Bu oyuncularla ilgili bir durum. 2-1'den sonra en az 10 pozisyon var ama olmayınca yapacak bir şey yok. Oyun her gün gelişiyor. Burası çok net. Bunu skora çevirmede sorun yaşıyoruz. Bunu da oyuncuların bireysel kaliteleriyle çözmesi lazım. Oyuncuya kaleciyle karşı karşıya kaldığında nasıl gol atacağını öğretemeyiz. Oyuncular mücadele ediyor. Taraftarın istediği oyunu oynamaya çalışıyorlar. Savunmada yaptığımız hatalar maalesef 1 puana sebep oldu" diye konuştu."YEDİĞİMİZ İKİ GOL ÇOK BASİTTİ"Basit goller yediklerini belirten Sergen Yalçın, "Camia ve ülkenin içinde olduğu durumu biliyorsunuz. Büyük paralar verip üst düzey oyuncular alacak durumumuz yok. Transferler benden önce yapılan transferler. Önümüzdeki dönemde alınacaklar benim onay verdiğim oyuncular olacak. O zaman sorumluluk da bana ait olacak. Oyuncularımızın yeteneksiz olduğunu düşünmüyorum. Çok çaba sarf ettiler ama bu futbol. Savunma aşamasında sıkıntılarımız var. Bireysel olarak problemlerimiz var. Grup ve bireysel olarak savunma ile ilgili konuştuk. Yediğimiz 2 gol çok basitti" açıklamalarında bulundu."TARAFTARIMIZI VE CAMİAMIZI MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"Beşiktaş'ın ofansif oynamaya devam edeceğini ifade eden Yalçın, "Elimizdeki mevcut oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Biraz mantık değiştiririz daha fazla risk alırız ama en önemli tarafı camianın istediği oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Her yerde ofansif oyunu oynatacağız. Büyük takımlar ofansif oynamak zorunda çünkü arkasındaki kitleyi memnun etmek zorunda. Bundan sonra böyle oynayacağız. Kazanır mıyız bilemem. Başarısız olmak da var. Ekibimle beraber mevcut durumu bilerek geldik. Yapabileceğimizin en iyisi bu. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Bu oyun herkesin gözü önünde oynanan bir oyun. Herkes seyrediyor. Biz sadece işin ayrıntılarını biliyoruz. 