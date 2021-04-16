Sergen Yalçın: Kazanacak bir oyun oynamadık

"Aboubakar henüz takımla antrenmana çıkmadı""Oyunun böyle olmaması gerekiyor""Sivasspor maçının final olduğunu düşünmüyorum""Değişikliklerden istediğimiz verimi alamadık"OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 35'inci haftasına Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

"Aboubakar henüz takımla antrenmana çıkmadı"

"Oyunun böyle olmaması gerekiyor"

"Sivasspor maçının final olduğunu düşünmüyorum""Değişikliklerden istediğimiz verimi alamadık"OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 35'inci haftasına Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi.İç sahada fire vermek istemediklerini ve bunu için üzgün olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, "İç sahada puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Fire vermek istemiyoruz. Daha rahat bir pozisyon almak istiyorduk ama mümkün olmadı. Çok da kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum ama bizi üzen tarafı, 2-0'ı yakaladıktan sonra 2 penaltıyla rakibe puan vermemizdi. Oyuncuların buna tepki vermeleri, daha sağlam durmaları ve daha agresif olmaları gerekiyordu. Maalesef bunları yapamadık. Beraberlik için üzgünüz. Önümüzde 7 maç var ve hala öndeyiz. Çıkarmamız gereken dersleri çıkarıp bundan sonraki maçlarda telafisini yapacağız" dedi."ABOUBAKAR HENÜZ TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKMADI"Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vincent Aboubakar ile ilgili de bilgi veren Yalçın, "Aboubakar henüz takımla antrenmana çıkmadı o nedenle kendisini kullanmadık. Yarın antrenmana çıkar mı göreceğiz" diye konuştu"OYUNUN BÖYLE OLMAMASI GEREKİYOR"Oyunun böyle olmaması gerektiğini altını çizen tecrübeli teknik adam, "Rakiplerin maçları var, ne olacak göreceğiz. Hesaptan ziyade oyunun böyle olmaması gerekiyor. Biz daha farklı bir oyun oynuyoruz. Bazı bölgelerin değişmesi, bazı oyuncuların tavır ve davranışları bizi üzdü. Özellikle beklenti içindeki oyunculardı bunlar. Bu hataları düzeltip öyle devam etmemiz gerekiyor yoksa kalan 7 haftada çok büyük sıkıntı yaşarız" şeklinde konuştu."SİVASSPOR MAÇININ FİNAL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"Sivasspor maçının final olduğunu düşünmediğini dile getiren Yalçın, şöyle konuştu: "Sivasspor'un çok fazla final maçı olduğunu düşünmüyorum. Daha 7 maçımız var ve hepsi zor maçlar. Tekrar eski oyunumuza, eski istek ve arzumuza dönüp önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz.""DEĞİŞİKLİKLERDEN İSTEDİĞİMİZ VERİMİ ALAMADIK"

Yaptıkları oyuncu değişikliklerinden istedikleri verimi alamadıklarını söyleyen Yalçın, "Oyuncu değişikliklerinden istediğimiz verimi alamadık. Oğuzhan'ın yerine Mensah'ı aldık oyuna maalesef performansı aşağıda. Bu bölgeyi bir türlü oturtamadık. Burada 3 oyuncu var ama istediğimiz verimi alamıyoruz. Adem'i de kullanabilirdik ama bundan önceki süreçte ona da şans verdik, beklediğimiz performansın altında. Demek ki daha farklı bir sistem kurmak zorundayız bundan sonrası için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN