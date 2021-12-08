BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın istifa edecek mi? Sergen Yalçın'ın yerine kim gelecek? soruları son günlerde sporseverlerin en çok araştırdığı konular oldu. Sergen Yalçın'ın istifa konusuyla ilgili son gelişmeleri sizler için derledik.

SERGEN YALÇIN İSİTİFA MI ETTİ?

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, hafta sonu oynanacak Kayserispor maçı öncesinde görevi bırakmayı düşünüyor. Deneyimli hocanın Borussia Dortmund karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından bu kararı aldığı ve kısa süre içinde istifasını yönetime sunacağı öğrenildi.

AHMET NUR ÇEBİ VE EMRE KOCADAĞ'LA TEMASA GEÇECEK

A Spor'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın istifa etmeyi düşünüyor. Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund mücadelesinde gelen mağlubiyetten sonra planları değişti. Kayserispor maçına çıkmama ve istifasını sunma düşüncesi bulunuyor. Sergen Hoca'nın bu kararı alması sonrasında Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ ile temasa geçmesi bekleniyor. Sergen Yalçın'ın durumu düzeltmek için bugüne kadar çok fazla çözüm aradığı ancak şu an kendisini çaresiz hissettiği belirtildi.

SERGEN YALÇIN'IN YERİNE KİM GELECEK?

Peş peşe gelen yenilgilerden sonra Sergen Yalçın'ın koltuğu sallandı, ancak devam kararı çıktı. Brezilya basını ise Palmeiras'la Libertadores'i kazanan Felipe Melo'nun hocası Abel Ferreira'nın Beşiktaş'la görüştüğünü iddia etti.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet