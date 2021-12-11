Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Sergen Yalçın istifa etti mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Sergen Yalçın istifa etti mi?

Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Sergen Yalçın istifa etti mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Süper Lig 14.haftasında Beşiktaş Giresunspor maçı 4-0 siyah beyazlıların mağlubiyeti ile sonlanmıştı. Maç sonucunun ardından ''Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan gidiyor mu? Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi?'' soruları gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Sergen Yalçın istifa mı etti? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Sosyal medyada Yalçın'ın istifa ettiği iddiaları gündeme oturdu. Peki Sergen Yalçın istifa etti mi? Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi?

SERGEN YALÇIN İSTİFA ETTİ Mİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, görevinden istifa etti.

DHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre; Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, istifasını yönetime sundu. Beşiktaş'ın saat 12.00'de başlayan antrenmanını, yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiyor.

Böylelikle teknik adamın istifası kesinleşmiş oldu.

15. hafta itibariyle Beşiktaş, 6 galibiyet 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile ligin 9. sırasında bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 6 yenilgi alan Beşiktaş 0 puan ve eksi 16 averajla grubunu sonuncu sırada tamamlamıştı.

Sergen Yalçın'ın vedasında duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu

Sergen Yalçın'ın vedasında duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu

 Kapılar bir bir yüzlerine kapanıyor! Andre Villas-Boas da Beşiktaş'ı reddetti

Kapılar bir bir yüzlerine kapanıyor! Andre Villas-Boas da Beşiktaş'ı reddetti

 Futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu! İşte Sergen Yalçın'ın veda konuşması

Futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu! İşte Sergen Yalçın'ın veda konuşması

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title