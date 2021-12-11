Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Sergen Yalçın istifa etti mi?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Sergen Yalçın istifa mı etti? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Sosyal medyada Yalçın'ın istifa ettiği iddiaları gündeme oturdu. Peki Sergen Yalçın istifa etti mi? Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi?

SERGEN YALÇIN İSTİFA ETTİ Mİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, görevinden istifa etti.

DHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre; Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, istifasını yönetime sundu. Beşiktaş'ın saat 12.00'de başlayan antrenmanını, yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiyor.

Böylelikle teknik adamın istifası kesinleşmiş oldu.

15. hafta itibariyle Beşiktaş, 6 galibiyet 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile ligin 9. sırasında bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 6 yenilgi alan Beşiktaş 0 puan ve eksi 16 averajla grubunu sonuncu sırada tamamlamıştı.

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