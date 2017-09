Sergen Yalçın İstifa İddialarına Yanıt Verdi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, görevi kesinlikle bırakmayacağını söyleyerek, "Biz buraya 3-5 maç çalışmaya gelmedik" dedi. Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Geçen 4 haftalık sürecin çok iyi olmadığını söyleyen Yalçın, "Bunun farkındayız ama yavaş yavaş yukarıya doğru takım çıkmaya başladı. Özellikle fizik gücü olarak yukarıya çıkmaya başladı. 3 haftadır Erkan'ı kullanamıyoruz. Oda bizim için çok önemli bir eksik. Erkan'da takıma bu hafta itibariyle dönecek. 4 haftalık süreç çok iyi değil. Aslında bunu bekliyorduk. Göreve gelirken de çok sağlıklı bir başlangıç yapamayacağımızın farkındaydık. Çok geç başladık. Çok ciddi eksiklerimiz var. Oyunsal anlamda eksiklerimiz var. Özellikle savunmada çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz saha içerisinde. Sabır lazım biraz beklemek gerekecek. Zor bir yoldan geçiyoruz ama hep birlikte bu yoldan hep birlikte geçeceğiz. Bir süre sonra her şeyin normale döneceğini düşünüyorum. Güzel günleri görmek için biraz sıkıntı yaşamamız gerekecek. O sıkıntıyı da hep beraber yaşayıp bunun üstesinden geleceğiz" dedi.



"BİZ BURAYA 3-5 MAÇ ÇALIŞMAYA GELMEDİK"



Eskişehirspor'a kısa süreliğine teknik direktörlük yapmak için gelmediğini belirten Sergen Yalçın, "Kısa süreli bir teknik direktörlük yapmak için ben bu görevi kabul etmedim. Herkesin biraz zamana ihtiyacı olacak. Zaten görevi kabul ederken bu şartların oluşacağını biz biliyorduk. O yüzden bizim başarı veya başarısızlık anlamında çok fazla konuşacak bir şeyimiz yok. Bir süreç var ve bu süreci hep beraber yaşayacağız. Bu zorluğu beraber yaşayacağız. Bu zorluğu atlattıktan sonra çok daha güzel günler gelecek diye düşünüyorum ama güzel günleri görmek için önce kulübün belli bir seviyeye gelmesi lazım. Camianın maddi güçten kurtulması lazım. Bizim için her hangi bir sorun yok. Biz buraya 3-5 maç çalışmaya gelmedik. Uzun bir proje dahilinde biz bu görevi kabul ettik. Sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk. Bu sıkıntılara göğüs gerip, önümüzdeki güzel günleri inşallah hep beraber görürüz" şeklinde konuştu.



"KESİNLİKLE GÖREVİ BIRAKMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"



Bu tür durumlarda sakin kalınması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Biraz beklemek lazım. Biz göreve başladığımızda da her şey güllük gülistanlık bir kulübe göreve gelmedik. Taraftarımızın biraz sabırlı olması lazım. Herkesin biraz sabırlı olması lazım. Çünkü gerçekten camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Biz mücadelenin içinde kalacağız. Kesinlikle görevi bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Biz buraya bunların hepsini bilerek geldik. Yani biz bu süreci yaşayacağımızı biliyorduk. Bizim için her hangi bir sorun yok. Tamam 4 maç itibariyle çok iyi başlamadık ama bunu başarısızlıkla nitelendirmek çok doğru değil. Şuan için çok erken" ifadelerini kullandı.



(Çağatay Gür - Selahattin Murathan Yıldırım / İHA)