Sergen Yalçın: İnşallah bundan sonra da aynı şekilde emin adımlarla yolumuza devam ederiz

"Bazı maçlarda 1 tane pozisyon veriyoruz, sanki 15 pozisyon vermişiz gibi anlatılıyor"

"Performansların ortaya çıkmadığı maçları kazanmak çok önemli"

"Hakem kötü yönetmedi. Gördüğünü çaldı. Bütün hakemlerden gördüklerini çalmasını istiyoruz.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah bundan sonra aynı şekilde emin adımlarla yolumuza devam ederiz" dedi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, zorlu bir rakibe karşı 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Hedefte olan takımlardan ilk maçı biz oynadık. Takımın oyunu, bireysel performanslar, takım savunması beni çok mutlu etti. İyi bir oyun oynadık. Alınan skor ve oyundan memnunum. Oyunun kontrolü bizdeydi. 2'nci golden sonra 3-4 net pozisyon var, daha farklı olabilirdi. Rahat davranınca istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. Bugün için en üzücü taraf oydu. 90 dakikanın tamamında tek pozisyon bile vermedik. Oyuncular nasıl oynadığımızın tamamıyla farkında. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde emin adımlarla yolumuza devam ederiz" diye konuştu."BAZI MAÇLARDA 1 TANE POZİSYON VERİYORUZ SANKİ 15 POZİSYON VERMİŞİZ GİBİ ANLATILIYOR"Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Yalçın, "İyi bir birliktelik yakaladık. Oyuncular çok mücadele ediyor. Son 5 maçta 15 puan aldık ve sadece 1 gol yedik. Hedefe giderken gol yememek, pozisyon vermemek çok değerli şeyler. Bazı maçlarda 1 tane pozisyon veriyoruz, sanki 15 pozisyon vermişiz gibi anlatılıyor. Bizim takımın büyüklüğü buralarda belli oluyor. 7-8 tane de yüzde yüz pozisyonda gol atamadık. Pozisyona da giriyoruz. Rakip alanda iyi pozisyon yaratıyoruz. Oyuncular sahada savaşıyor ve bu da onların en büyük artısı" şeklinde konuştu."PERFORMANSLARIN ORTAYA ÇIKMADIĞI MAÇLARI KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ"Bazı maçların sonuç odaklı oynanabileceğini söyleyen Sergen Yalçın, "Mesela geçen haftaki Malatya maçı. Malatya'da 1-0 öne geçtikten sonra çok iyi oyun olmadı. Bir takım her zaman iyi olmaz. Futbol sonuç oyunudur. Performansların ortaya çıkmadığı maçları kazanmak çok önemli. 3 puanın değerini hepimiz biliyoruz. Gaziantep, ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Böyle bir rakibe karşı pozisyona girmek, takımın agresif oynaması, mücadele etmesi bizim için çok sevindirici. İnşallah bunu devam ettiririz" ifadelerini kullandı.Zor bir sürece gireceklerini söyleyen teknik adam, "Şu anda ilk yarıya göre puan olarak önde gidiyoruz. İlk devrede Konya ve Gaziantep'e kaybetmiştik. Onları kazandık. Zor maçlar geliyor. Milli maç arasının öncesinde 2 Başakşehir ve 1 Fenerbahçe derbisi var. Kolay değil, iyi hazırlanacağız" dedi."HERKES OYUNCULARI BEKLİYORDU, BU KEZ BEN 4'LEDİM"

4'üncü sarı kartı görmesiyle cezalı duruma düşmesi hatırlatılan Yalçın, "Herkesi şaşırttım. Herkes oyuncuları bekliyordu. Ben 4'ledim, bazen agresif oluyoruz. Bugün itiraz ettik. Mete hoca rahatsız oldu galiba. Zor bir iş yapıyoruz. 90 dakika konsantre olmak gerekiyor. Rakip hoca benden daha çok itiraz etti ama ona göstermedi. Kötü bir yönetim olmadı. Gördüğünü çaldı. Bütün hakemlerden gördüklerini çalmasını istiyoruz. Biz VAR'dan bir şey alamadık. 12, 13 haftadır lehimize 1 tane penaltı çalınmadı. Bunların hiçbiri çalınmadı. Demek ki biz penaltı atamayacağız. Kalemizde penaltı pozisyonları ortaya çıkıyor. Bunu Gaziantep'in pozisyon için söylemiyorum. O penaltıydı. Bizimkileri de zahmet olmazsa çalarlarsa iyi olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı