Sergen Yalçın'ın yerine kim gelecek? Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktör arayışları son sürat devam ediyor. Beşiktaş'ta teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi.Fanatik'in Sport-Express'ten aktardığı habere göre, Stanislav Cherchesov'un Beşiktaş'ın başına geçmesi gündemde. Siyah-Beyazlıların yeni teknik direktör konusundaki listesinde Cherchesov da yer alıyor.

SERGEN YALÇIN'IN YERİNE KİM GELECEK?

Siyah-beyazlıların gündemine aldığı son isim ise herkesi şaşırttı. Beşiktaş'ta teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Rus hoca Stanislav Cherchesov'u gündemine aldığı öne sürüldü. Son olarak Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli hoca şu anda boşta.

STANİSLAV CHERCHESOV KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerine 2004'te Avusturya'da Kufstein ve hemen sonrasında Wacker Tirol ile başlayan 58 yaşındaki teknik adam, 2007'de Spartak Moskova'nın başına geçerek ülkesine dönmüştü. Sonrasında Sochi, Terek, Amkar, Dinamo Moskova ve Polonya ekibi Legia Varşova'yı çalıştıran Cherchesov, son olarak 2016-21 yılları arasında Rusya Milli Takımı'nın başında yer almıştı.

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