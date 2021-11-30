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Sergen Yalçın'ın yerine kim gelecek?

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Sergen Yalçın'ın yerine kim gelecek?

Peş peşe gelen yenilgilerden sonra Sergen Yalçın'ın koltuğu sallandı, ancak devam kararı çıktı. Ancak Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isimle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine kim gelecek? soruları araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Kara Kartal'da hoca değişimi beklenmiyordu ancak Brezilya'dan gelen haber ortalığı salladı.araftarları ve spor dünyasını heyecanlandıran gelişme sonrası Sergen Yalçın istifa edecek mi? Sergen Yalçın'ın yerine kim gelecek? soruları merak ediliyor.

Peş peşe gelen yenilgilerden sonra Sergen Yalçın'ın koltuğu sallandı, ancak devam kararı çıktı. Brezilya basını ise Palmeiras'la Libertadores'i kazanan Felipe Melo'nun hocası Abel Ferreira'nın Beşiktaş'la görüştüğünü iddia etti.

Abel Ferreira, sezon başında Fenerbahçe'ye de çok fazla yazılmıştı. Brezilya basınının Ferreira'yı Beşiktaş'a yazması dikkat çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Giresunspor maçından sonra istifa sinyali vermişti. Yalçın, "Beşiktaş bizim camiamız. Yarın yönetimle görüşeceğim" ifadelerini kullanmıştı ancak 'devam' kararı çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın kötü seriye devam etmesi halinde hoca değişikliğine gitmesi sürpriz olmayacak.

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