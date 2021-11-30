BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Kara Kartal'da hoca değişimi beklenmiyordu ancak Brezilya'dan gelen haber ortalığı salladı.araftarları ve spor dünyasını heyecanlandıran gelişme sonrası Sergen Yalçın istifa edecek mi? Sergen Yalçın'ın yerine kim gelecek? soruları merak ediliyor.

SERGEN YALÇIN'IN YERİNE KİM GELECEK?

Peş peşe gelen yenilgilerden sonra Sergen Yalçın'ın koltuğu sallandı, ancak devam kararı çıktı. Brezilya basını ise Palmeiras'la Libertadores'i kazanan Felipe Melo'nun hocası Abel Ferreira'nın Beşiktaş'la görüştüğünü iddia etti.

FENERBAHÇE'YE DE YAZILDI

Abel Ferreira, sezon başında Fenerbahçe'ye de çok fazla yazılmıştı. Brezilya basınının Ferreira'yı Beşiktaş'a yazması dikkat çekti.

"YARIN GÖRÜŞECEĞİZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Giresunspor maçından sonra istifa sinyali vermişti. Yalçın, "Beşiktaş bizim camiamız. Yarın yönetimle görüşeceğim" ifadelerini kullanmıştı ancak 'devam' kararı çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın kötü seriye devam etmesi halinde hoca değişikliğine gitmesi sürpriz olmayacak.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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