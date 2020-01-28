28.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:57

Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan yardımcılarından Murat Şahin, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşımda bulundu. Spor gündemini de hareketlendiren paylaşım sonrası Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin kimdir? Murat Şahin hayatı ve biyografisi gibi konularda aramalar yapıldı.

MURAT ŞAHİN KİMDİR?

Murat Şahin Doğum Tarihi: 4 Şubat 1976

Murat Şahin Kaç Yaşında: 43 yaşında

Murat Şahin Nereli: İstanbul

Murat Şahin Boy: 1,84 m

Murat Şahin Pozisyon: Kaleci

Murat Şahin geçmişte Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giymiş olan futbolcudur. Günümüzde antrenör olarak görev yapmaktadır.

Futbola amatör olarak İstanbul'un Göztepe Hilal Spor'da başladı. 17 yaşında Fenerbahçe'ye geçti ve 18 yaşında profesyonel oldu. 7 sezon kaldığı Fenerbahçe'de Engin İpekoğlu ile Rüştü Reçber'in yedeğiydi. 1998/1999 sezonu devre arasında Konyaspor'a gitti. Sonra sırayla Diyarbakırspor, Adanaspor, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Kasımpaşa takımlarında forma giydi.

MURAT ŞAHİN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Y. Malatyaspor 18/19 (28 Haz 2019)/ 19/20 (15 Oca 2020)

Alanyaspor 18/19 (12 Kas 2018)/ 18/19 (31 May 2019)

Konyaspor 17/18 (6 Mar 2018)/ 17/18 (20 Haz 2018)

Eskişehirspor 17/18 (31 Tem 2017)/ 17/18 (26 Eyl 2017)

Kayserispor 16/17 (11 Oca 2017)/ 16/17 (30 Haz 2017)

Gaziantepspor 15/16 (5 May 2016)/ 15/16 (30 Haz 2016)

Sivasspor 14/15 (23 Ara 2014)/ 15/16 (26 Eki 2015)

Gaziantepspor 13/14 (22 Kas 2013)/ 13/14 (30 Haz 2014)

Eyüpspor 12/13 (8 Eyl 2012)/ 12/13 (30 Haz 2013)

RFCU Luxem. U17 11/12 (1 Tem 2011)/ 11/12 (30 Haz 2012)

MURAT ŞAHİN FUTBOL KARİYERİ

1993 yılında Fenerbahçe altyapısına geçti. 1993-1994 sezonunda Fenerbahçe A2 takımı kadrosunda yer aldı. Sonraki sezon ise A takıma yükseldi. Ancak Engin İpekoğlu ve Rüştü Reçber gibi kalecilerin ardında üçüncü kaleciydi. 19 Şubat 1995'te Vanspor karşısında ilk kez forma şansı buldu. Sonraki iki sezon forma şansı bulamadı. 1997-98 sezonunda Şekerspor karşısında oynanan maçta Rüştü'nün sakatlanması ile son 15 dakika forma giydi. Sezon içinde bir maçta daha forma şansı buldu.

1998-99 sezonuna Karabükspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyette kaleyi koruyarak başladı. 10 Kasım 1998'de düzenlenen Atatürk Kupası'nda Joachim Löw tarafından kale, Şahin'e teslim edildi. Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı. Murat Şahin, o sezonki üçüncü maçına 5 ay sonra yine Beşiktaş'la oynanan lig maçında çıktı. Rüştü'nün maç öncesi kazara ellerini kesmesi nedeniyle formayı alan Şahin, 43. dakikada takım arkadaşı Uche Okechukwu'nun bacağının kırılıp aylarca futboldan uzak kalmasına neden oldu. Fenerbahçe maçı 2-1 kaybetti. O sezon iki maça daha çıktı.

1999-2000 sezonuna da yedek kaleci olarak bşalayıp, Erzurumspor'u 2-0 yendikleri lig maçında devre arasında Rüştü'nün yerine oyuna girdi. Bu karşılaşma sarı-lacivertli formayla son maçı oldu. Devre arasında ve 2000-01 sezonlarında kiralık verilen futbolcunun 2001 yılında biten sözleşmesi uzatılmadı.

Murat Şahin

KİRALIK DÖNEMİ

2000 yılında 2. Lig'de mücadele eden Konyaspor'a kiralandı. Yarım sezonda 15 kez bu takımın kalesini korudu. Takımın 1. Lig'e çıkma play-off'larına kalmasına yardım etti. Pay-off'ların yarı finalinde Diyarbakırspor'a penaltılarla elendiler. Murat Şahin, penaltılardan birini kullanıp gole çevirdi.

2000-01 sezonunda ise bu sefer Diyarbakırspor'a kiralandı. Etkili bir sezon geçirip 32 Lig maçında, 2 kez de Türkiye Kupası'nda forma şansı buldu. Diyarbakırspor, ilk grubunu lider olarak, grubun en az gol yiyen takımı olarak bitirdi. Play-off'larda da başarılı bir performans gösterip, ikinci olarak Süper Lig'e yükseldiler. Murat Şahin, sezon içinde iki tane penaltıdan gol attı. Biri Kayserispor'u 3-2 yendikleri maçta galibiyeti getiren goldü. Sezonun son maçı olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında da 9. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 1-0'a getirdi. Diyarbakırspor o maçı 3-2 kazanarak, 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.

ADANASPOR

Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu, yine bir 2. Lig ekibi olan Adanaspor'a transfer oldu. 38 lig maçının 35'inde forma giyen kaleci, bu sefer 2. Lig üçüncüsü olarak, ikinci kez üst üste Süper Lig'e çıkma başarısını tattı. Ayrıca, Ankaragücü ve İstanbulspor'u devirerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldiler ancak Kocaelispor'a 1-0 yenilip, finale çıkamadılar. Murat Şahin, bu maçların hepsinde kaleyi korudu.

2002-03 sezonunda bir maç dışında tüm maçlarda Adanaspor kalesini korudu ve yıllar sonra Süper Lig'e dönmüş oldu. 2003-04 sezonuna da Adanaspor'da başladı ancak kötü geçen bir yarım sezon sonrası takımdan ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR

Devre arasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 14 maç Rizespor formasını giyen kaleci, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde forma giydi ve Rizespor, üç maçı da kazandı. Sezon sonunda küme kalmayı başardılar.

BEŞİKTAŞ JK

Murat Şahin'in Türkiye futbol gündeminde üst sıralara tırmanması ise 2004-2005 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta gerçekleşti. Oscar Cordoba ve Ramazan Kurşunlu'nun ardından üçüncü kaleci olarak düşünüldüğü takımda, sezonun ilk yarısında beklenenden çok daha fazla forma şansı buldu. Bunda Cordoba ve Ramazan'ın sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle istikrarsız bir seyir izlemesi kadar takıma yeni bir anlayış yerleştirmeye çalışan yeni teknik direktör Vicente Del Bosque'nin tercihleri de belirleyiciydi. 7 Ağustos 2004'te Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk kez siyah beyazlı formayı giydi. 16 Eylül 2004'te 7. dakikada sakatlanan Cordoba'nın yerine Bodo/Glimt karşısında oynanan UEFA Kupası maçında forma giydi.

Ancak Del Bosque'nin sezon ortasında ani bir kararla görevden alınmasından sonra göreve gelen Rıza Çalımbay ona fazla forma şansı vermedi. Bu durum bir sezon sonra Çalımbay'ın yerine göreve gelen Jean Tigana döneminde de değişmedi. Buna karşın yüksek profesyonel motivasyonu, uzun süre oynamamış olması halinde bile forma şansı bulduğunda da hazır bir görüntü çizmesini sağlıyordu.

2006-2007 sezounun ikinci yarısındaki Antalyaspor karşılaşması bir anda bütün dikkatlerin Murat Şahin'e dönmesine yol açtı. O sezon sadece Bucaspor karşısında alınan 5-1'lik Türkiye Kupası galibiyetinde forma şansı bulmuştu. Takımın tüm profesyonel kalecilerinin oynayamayacak durumda olması nedeniyle, şampiyonluk yarışındaki bu kritik maçta kaleyi genç ve daha önce hiç profseyonel bir maça çıkmamış Erdem Köse'nin koruması gerekecekti. Ağır bir sakatlığı bulunan Murat Şahin futbol yaşamını tehlikeye atarak kaleye geçti. Adeta yalnızca tek bacağını kullanabildiği maçta çok başarılı bir performans göstererek takımının kazanarak şampiyonluk yarışında kalmasında büyük katkı sağladı. Bu jestine Beşiktaş yönetimi de sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini (Şahin'i, onu uzun süre futboldan ayıracak bir ameliyat dönemi bekliyor olmasına karşın) koşulsuz olarak uzatarak karşılık verdi. 2007-08 sezonuna Beşiktaş'ta başlasa da forma şansı bulamadı.

GAZİANTEPSPOR

2008 yılının başında Gaziantepspor'a kiralandı ve Kayserispor karşısındaki Türkiye Kupası maçı ile sahalara döndü. İlk lig maçında ise BJK İnönü Stadyumu'nda sözleşmesinin devam ettiği Beşiktaş karşısına çıktı. 10 maç formasını giydiği Gaziantepspor'a sezon sonunda imzayı attı. 2008-2009 sezonunda da Gaziantepspor'un kalesini birçok maçta korudu. Sezonun bitmesine iki hafta kala Kocaelispor ile oynadıkları karşılaşmada 49. dakikada ters ayağının üzerine düşerek 4 ay sahalardan uzak kaldı. 2009-10 sezonu devre arasında sakatlığının geçmesinin ardından Gaziantepspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini çift taraflı fesh etti.

SON YILLARI

2010 yılının başında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'un kalesine geçti. 2010-11 sezonunda daha az forma şansı bulmaya başladı. Sezon sonunda küme düştüler. Murat Şahin'in sözleşmesi uzatılmadı.

2011-12 sezonu için Eyüpspor'a bir yıllığına transfer oldu. 2012-13 sezonunda Eyüpspor'da teknik direktörlüğe getirildi.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Kariyerinde sadece 2003 yılında düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası için Türkiye millî futbol takımı kadrosuna çağrıldı. Ancak Rüştü Reçber ve Ömer Çatkıç'ın ardında üçüncü kaleci olup forma şansı bulamadı. Türkiye, kupada üçüncülük yaşadı.

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