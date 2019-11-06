Sergen Yalçın'ın PFDK'ya sevki Yeni Malatyaspor'u ayağa kaldırdı

06.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:20

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, PFDK'ya sevk edilen hocaları Sergen Yalçın'a haksızlık yapıldığını belirterek, "O esnada hocamızın hemen yanındaydım. Elimi vicdanıma koyarak söylüyorum tek kelime hakaret ya da küfür etmedi. Benim duyduğum tek şey, 'Hocam maçı doğru yönet, maçı ne hale getirdin, ayıptır ayıp' gibi sözlerdi" dedi.

Yeni Malatyaspor'un, Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul deplasmanında konuk olduğu Kasımpaşa maçında, hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kart gören ve iki ayrı maddeden Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen teknik direktör Sergen Yalçın hakkında, sarı - kırmızılı kulübün Sportif Direktörü Ali Ravcı açıklamalarda bulundu. Ravcı, teknik sorumluları Sergen Yalçın'ın talimatnamenin 36, 41 ve 50. maddeleri gereği PFDK'ye sevkine tepki göstererek, "Hocamız bu kadar nasıl bir suç işledi ki ağır ceza getirmesi muhtemel 3 maddeden sevk edildi. O esnada hocamızın hemen yanındaydım. Elimi vicdanıma koyarak söylüyorum, tek kelime hakaret ya da küfür etmedi. Benim duyduğum tek şey, 'Hocam maçı doğru yönet, maçı ne hale getirdin, ayıptır ayıp' gibi sözlerdi. Bunu birisi bize açıklasın. Ne yaptı ki bu kadar ağır maddelerle sevki oldu. Orada yanımızda 4. hakem de vardı. Tek kelime hakaret ya da küfür olduğunu ispatlasınlar kendimi müfteri ilan edeceğim. Yazıktır, günahtır. Burada emek var. Önümüzde zorlu bir maç takvimi varken, böyle bir cezanın reva görülmesi bizi sıkıntıya sokar. İnşallah bu karar deliller ışığında alınır. Kamera kayıtlarından da bakabilirler. Hocamızın hakeme sesini duyurmak için çekmesi sanki farklı bir durum mu algısı yaratıyor. Biz adaletli bir kararın çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA