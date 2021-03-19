Sergen Yalçın'ın ekipleri, son 3 maçta Fenerbahçe'yi yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sergen Yalçın'ın ekipleri, son 3 maçta Fenerbahçe'yi yendi

19.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:15
Sergen Yalçın'ın ekipleri, son 3 maçta Fenerbahçe'yi yendi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe ile 9 kez karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe ile 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Yalçın'ın ekipleri 4 kez, Fenerbahçe de 5 kez kazandı. Yalçın, son 3 maçta sarı-lacivertlilere puan kaptırmadı.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlı ekibi çalıştıran Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu maçla birlikte sarı-lacivertli ekibe karşı 10. kez sahaya çıkmış olacak. Kariyerinde ilk olarak 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor'un başındayken Fenerbahçe ile karşılaşan Yalçın, iç sahada oynanan bu mücadeleden 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bir sezon sonra Sivasspor'u çalıştıran Yalçın, evinde Fenerbahçe 3-2 yenilmişti.

İLK GALİBİYETİNİ KAYSERİ'DE ALDI

2016-2017 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında ilk galibiyetini bu takımın başında aldı. İç sahada oynanan karşılaşmada Kayserispor, rakibini 4-1 mağlup ederken, Sergen Yalçın da sarı-lacivertli ekipten ilk kez puan almış oldu. Aynı sezonda Kayserispor'un başında 2 kez Fenerbahçe'ye karşı Türkiye Kupası'nda sahaya çıkan Sergen Yalçın, bu maçların ikisinden 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Sergen Yalçın'ın son mağlubiyeti ise 2017-2018 sezonunun son haftasındaydı. O dönemde Konyaspor'u çalıştıran Yalçın, Kadıköy deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

SON 3 MAÇTA KAZANDI

2018-2019 sezonunda Alanyaspor'da görev yapan başarılı çalıştırıcı, ligin 29. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sergen Yalçın'ın ekibi bu maçı 1-0 kazandı. Geçtiğimiz sezon ortasında Beşiktaş'a gelen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin başında, Fenerbahçe'ye karşı 2 maça çıktı. Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında iç sahada ezeli rakibini 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında da tam 15 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı ve rakibini 4-3 mağlup etti. Fenerbahçe karşısında son 3 maçından galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın'ın lig maçlarında da rakibine üstünlüğü bulunuyor. Yalçın, rakibine karşı çıktığı 7 lig maçında 4 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sergen Yalçın'ın ekipleri, son 3 maçta Fenerbahçe'yi yendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:16:17. #1.14#
title