Sergen Yalçın'ın Başakşehir Maçı Sonrası Basın Toplantısı
Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.
17.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:20
Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Kaynak: Dugout
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