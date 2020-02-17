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Sergen Yalçın'ın Başakşehir Maçı Sonrası Basın Toplantısı

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

17.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:20

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Medipol 'e 1-0 mağlup olan 'ta teknik direktör , müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Kaynak: Dugout

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