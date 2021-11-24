Sergen Yalçın'ın Ajax Maçı Öncesi Açıklamaları
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 5. hafta maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax’la sahasında karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Dugout) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 5. hafta maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'la sahasında karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Dugout - Spor Haberleri
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