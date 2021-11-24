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Sergen Yalçın'ın Ajax Maçı Öncesi Açıklamaları

Dugout - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 5. hafta maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax’la sahasında karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Dugout) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 5. hafta maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'la sahasında karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

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